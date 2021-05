Une adolescente de 13 ans portée disparue à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) est à la recherche de Nada El Yasmine Hechachena, une adolescente de 13 ans qui manque à l’appel depuis samedi.

La jeune fille a quitté son domicile pour aller faire des commissions, mais n’est pas revenue par la suite. Ses proches craindraient pour sa sécurité, elle qui pourrait se trouver sur le territoire de Montréal.

L’adolescente, qui a la peau blanche et qui s’exprime en français, mesure 1 m 58 (5’ 2’’) et pèse 52,3 kg (115 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail à capuchon gris, une veste noire en fourrure, un pantalon de jogging gris, des souliers blancs de marque Converse et un sac à dos vert.

En novembre dernier, Nada El Yasmine Hechachena avait été portée disparue dans le secteur d’Anjou, à Montréal. Elle avait été retrouvée par les agents du Service de police de la Ville de Montréal après quelques heures.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Nada El Yasmine Hechachena peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210501-053.