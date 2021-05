Une performance exceptionnelle du partant des Yankees

Le lanceur Corey Kluber a été intraitable, blanchissant l’adversaire pendant huit manches et récoltant 10 retraits sur des prises, pour mener les Yankees vers un gain de 2 à 0 contre les pauvres Tigers de Detroit, dimanche, à New York.

Kluber (2-2) a concédé seulement deux coups sûrs et un but sur balles, aidant les siens à balayer leur série de trois rencontres face à la pire équipe du baseball majeur. Il a décoché 103 tirs et atteint la cible 74 fois. Le releveur Aroldis Chapman a terminé le travail en début de neuvième manche pour réaliser son sixième sauvetage de la saison.

En attaque, les Bombardiers du Bronx ont obtenu leurs points pendant leur deuxième tour au bâton. Kyle Higashioka a poussé Gio Urshela au marbre à l’aide d’un double. Ensuite, Aaron Hicks a marqué sur le ballon-sacrifice de Brett Gardner.

Dans une cause perdante, Jose Urena n’a pas été mauvais. Le droitier a donné deux points en sept manches, tout en éventant sept adversaires.

Detroit affiche un dossier de 8-21 cette année, ayant été dominé 18 à 4 par les Yankees en fin de semaine.