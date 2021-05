Avions de combat: le patron français de l'armement n'exclut pas un futur rapprochement entre projets européens

Paris | Les projets de futurs avions de combat, développé d'un côté par la France, l'Allemagne et l'Espagne, de l'autre par le Royaume-Uni, l'Italie et la Suède, pourraient être amenés à l'avenir à se rapprocher, a estimé lundi le délégué général à l'armement (DGA) Joël Barre.

Paris, Berlin et Madrid développent ensemble le système de combat aérien du futur (SCAF) quand Londres, Rome et Stockholm mènent un projet similaire appelé Tempest. Tous visent à remplacer leurs avions de combat actuels à l'horizon 2040 et impliquent des investissements phénoménaux.

«Nous sommes l'un et l'autre en phase de conception, je pense que dans les années qui viennent, les choses pourront peut-être évoluer», a estimé Joël Barre sur BFM Business.

«En tout cas, de notre côté me semble-t-il, la porte est ouverte. Si nous pouvons un jour rapprocher les deux projets d'avions de combat qui existent aujourd'hui à l'échelle européenne, ce sera quand même une bonne chose», a jugé le patron de la DGA, qui assure la direction du programme SCAF pour les trois pays.

Sur ce programme, après de difficiles négociations, les offres des industriels pour les contrats d'études devant mener à la réalisation d'un démonstrateur en vol pour la fin 2026 ont été remises début avril.

«Maintenant, il faut passer à l'accord étatique entre nos trois pays coopérants, en particulier sur un certain nombre de clauses qui méritent quelques discussions complémentaires», a-t-il affirmé, sans préciser les points en question mais disant avoir «bon espoir» d'y arriver dans les prochains jours.

Le calendrier est d'importance: l'accord de financement des trois pays doit, pour la partie allemande, obtenir l'aval budgétaire du Bundestag. Or, celui-ci doit prochainement cesser ses travaux avant les législatives allemandes de septembre.