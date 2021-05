Denis Shapovalov continue ses succès

Après avoir gagné son match de premier tour en simple au tournoi de Madrid la veille, le Canadien Denis Shapovalov a bien amorcé la compétition en double, lundi.

Aux côtés de l’Indien Rohan Bopanna, il a vaincu le duo formé des Espagnols Marc Lopez et Jaume Munar en deux manches de 7-6 (4) et 6-4. Les vainqueurs auront maintenant fort à faire à leur prochain affrontement, car ils se mesureront en deuxième ronde aux favoris, les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabal. Ceux-ci sont respectivement deuxième et troisième au monde de la spécialité.

Par ailleurs, le Québécois Félix Auger-Aliassime est aussi dans le tableau principal du double. Avec le Polonais Hubert Hurkacz, il affrontera les Allemands Alexander Zverev et Tim Puetz d’entrée de jeu.

En simple, Auger-Aliassime est la 15e tête de série et amorcera son parcours par un duel de premier tour avec le Norvégien Casper Ruud, 22e raquette mondiale, mardi. Il s’agira du deuxième match entre eux au sein du circuit de l’ATP. Dans un choc au tournoi de Miami en 2019, le joueur de la Belle Province avait eu besoin de trois sets pour triompher.

Quant à Shapovalov, 11e favori, il aura le Kazakh Alexander Bublik, 44e au monde, comme vis-à-vis en deuxième ronde.