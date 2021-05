Parler pour vrai

Photo courtoisie

Jusqu’au dimanche 09 mai, c’est la 70e Semaine de la santé mentale de l’Association canadienne de santé mentale. Nommer ses sentiments (Joie, Triste, Peur, Colère) peut aider à réduire l’intensité des émotions désagréables. En revanche, les ignorer et souffrir en silence ne fait qu’empirer les choses. Sous le thème « Quand on met les mots, on apaise les maux » la semaine de la santé mentale vous souligne qui si des émotions vous submergent, persistent et/ou interfèrent avec vos activités quotidiennes, il est important d’aller chercher du soutien en santé mentale. https://mentalhealthweek.ca/fr/

Pour soutenir la santé mentale chez les jeunes

En cette Semaine de la santé mentale, la Banque Scotia annonce une contribution totale de 430 000 $ à deux organismes afin de soutenir la santé mentale chez les jeunes. C’est ainsi que la Fondation Jeunes en Tête et Tel-jeunes se partageront cette aide qui permettra d’agir à la fois en matière de prévention, en soutenant les activités de sensibilisation de la Fondation Jeunes en Tête, et d’intervention, en permettant à Tel-Jeunes de favoriser les échanges entre ados en misant sur une approche axée sur la diversité et l’inclusion. Depuis plus de 20 ans, la Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique dans les écoles du Québec en offrant aux élèves des ateliers de sensibilisation sur le thème de la santé mentale. L’organisme Tel-jeunes fait également un travail primordial en offrant aux jeunes et à leurs parents un accès gratuit et confidentiel à des intervenants professionnels par téléphone, texto, clavardage et courriel. Sur la photo, Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Région du Québec et de l’Est de l’Ontario à la Banque Scotia.

Persévérance et effort

Bravo à Mme Éva Roy (photo) de l’arrondissement Cap-Rouge, de Québec, qui a mérité récemment la reconnaissance Toastmasters Distinguée (TMD) soit la plus haute distinction décernée par l'organisation Toastmasters International. Pour mériter cette distinction ainsi que la Triple couronne remise par le Club, Mme Roy, a maintenu son adhésion à Toastmasters depuis 2010, a suivi l'ensemble du programme de formation de l'organisation tout en tenant des rôles de dirigeante à divers niveaux. Elle a fait partie de plusieurs clubs ici à Québec, elle a été mentore pour un club de professionnels en milieu de travail. Madame Roy avait rejoint les clubs Toastmasters pour être à l'aise devant un groupe. Tout au long de son parcours, l'apprentissage de la communication avec Toastmasters lui a permis d’aller à la découverte d’elle-même, de mieux se connaître.

En souvenir

Le 3 mai 2011. Au lendemain de la pire défaite de l'histoire de son parti, le chef libéral Michael Ignatieff (photo) annonce qu'il quitte son poste.

Anniversaires

Alain Côté (photo), joueur de hockey avec les Nordiques de 1977 à 1989, 64 ans...Pierre Jobin (photo), journaliste et chef d'antenne des bulletins de midi et de 18 heures à TVA Québec, 59 ans...Patrice Bélanger, comédien et animateur québécois (Sucré/Salé), 42 ans...Marc Bellemare, avocat en droit social de Québec, 65 ans...Olivier Loubry, comédien québécois, 42 ans...Rémi-Pierre Paquin, comédien québécois, 48 ans...Michel Lacroix, journaliste sportif (RDS/golf) et annonceur-maison du Canadien au Centre Bell...

Disparus

Le 3 mai 2020 : André Brochu (photo), 84 ans, visionnaire-entrepreneur, co-fondateur et président du Groupe Agro-Alimentaire Brochu et président-fondateur de Les Salaisons Brochu inc, qui a intégré la transformation et la mise en marché des charcuteries Lafleur... 2018 : France Ruest, 54 ans, copropriétaire et co-fondatrice du Bistro La Cohue de Ste-Foy... 2014 : Liliane M. Stewart, 85 ans, une importante mécène montréalaise et philanthrope... 2013 : Marc Simoneau, 72 ans, commentateur sportif et conseilleur municipal Ville de Québec (arrondissement Beauport)... 2011 : Jackie Cooper, 88 ans, acteur américain... 2009 : Renée Morisset, 80 ans, pianiste québécoise de renommée internationale... 2006 : Earl Woods, 74 ans, père du golfeur Tiger Woods... 1999 : Steve Chiasson, 32 ans, défenseur Hurricanes de la Caroline... 1999 : Joe Adcock, 71 ans, ancienne vedette des Braves de Milwaukee... 1994 : Janine Mignolet, 65 ans, comédienne québécoise... 1987 : Dalida, 54 ans, chanteuse née au Caire.