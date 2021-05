Encore du chemin à faire pour Maripier Morin

Le passage de Maripier Morin à Tout le monde en parle dimanche a divisé le public québécois, et a ramené d’avant plan la question de la deuxième chance.

• À lire aussi: Gala Artis: Maripier Morin a demandé le retrait de sa nomination

• À lire aussi: Maripier Morin: un semblant de vie normale

Trois experts sont prononcés sur la question.

Pour Christian Tétrault, auteur de plusieurs livres sur la sobriété, Maripier Morin n’avait pas le choix de faire cet aveu public ses problèmes de consommation. «Dans le but de mettre un terme à ces tempêtes dans les médias sociaux, c’était une bonne chose qu’elle aille dans l’espace public et qu’elle dise “voici où j’en suis, voici ce qui se passe avec moi”».

Pour Victor Henriquez, spécialiste en gestion de crise, il était inévitable que Maripier Morin revienne dans l’espace public. La réaction sur les réseaux sociaux le prouve, explique-t-il. «C’est une personne qui vend et qui fait réagir les gens», estime le spécialiste.

Finalement, Janie Duquette, productrice et ancienne agente d’artiste, rappelle que Maripier Morin s’est fait connaître dans une téléréalité, où elle n’était pas très appréciée par le public, et qu’elle s’est construit une image depuis. «Maintenant, c’est qui Maripier Morin? C’est ça qu’on va découvrir», croit Mme Duquette.

Écoutez le segment complet de l’émission de Denis Lévesque.