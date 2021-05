L’arrivée de Lauberivière dans St-Roch suscite de vives inquiétudes

Cris, excréments humains sur les autos et dans des guichets automatiques, personnes intoxiquées à demi vêtues sur la place publique, itinérants endormis sur des balcons privés, individus qui se masturbent dans des ruelles, collectes de dettes de drogue, vandalisme, l’arrivée de Lauberivière dans St-Roch en fait voir de toutes les couleurs aux citoyens et commerçants du quartier qui sont « extrêmement» préoccupés et inquiets par rapport à ce qu’ils vivent.

On parle même de «graves difficultés» qui sont vécues depuis l’arrivée de Lauberivière. Certains résidents n’osent même plus sortir seuls le jour car ils ont peur pour leur sécurité.

Lauberivière a quitté ses locaux de la rue Saint-Paul pour emménager dans un édifice flambant neuf en face du YMCA, sur la rue du Pont, au centre-ville de Québec, le 6 mars dernier, un projet de 32,5 M$. L’immeuble de 10 000 mètres carrés, répartis sur sept niveaux, compte 149 chambre et logements destinées aux personnes en difficultés et en situation d’itinérance.

Si les choses se passent plutôt bien à l’intérieur, chaque usager ayant une chambre et une toilette individuelles à sa disposition, à l’extérieur, il en va tout autrement. Un commerçant a qualifié le secteur de «Zombieland».

«C’est plus que des irritants. C’est absolument invivable comme situation», affirme Me François Leduc qui est établi dans le quartier depuis plus de 30 ans.

Une opinion qui est partagée par plusieurs personnes avec qui Le Journal s’est entretenu depuis quelques jours.

«Je n’étais pas contre le projet parce que cela nous apparaissait comme un progrès. Peut-être naïvement. Mais au-delà de ça, une fois que la décision est prise de s’implanter, il faut que ça se fasse de façon harmonieuse et dans le respect. Ça prend des balises. Il faut qu’il y ait un minium d’encadrement», a ajouté Me Leduc.

Investir dans la sécurité

Le Réacteur, qui est un lieu commun pour les entreprises de création dans le domaine de l’art, a dû investir pour acheter des caméras de surveillance, des systèmes de sécurité et des barrières.

«À tous les jours, dans notre cour intérieure, on retrouve des canettes vides, des pipes qui servent à la drogue, des gens qui viennent déféquer dans nos installations de chauffage ou qui viennent dormir sur nos galeries», témoigne Christine Guimont, directrice.

«On s’est protégés. On a fait des investissements majeurs pour avoir plus de caméras. On a changé toutes les serrures pour avoir des barrures automatiques. On fait l’installation de clôtures pour fermer le bâtiment. Normalement, on aurait fait des travaux pour améliorer l’aspect extérieur de la bâtisse pour donner de la valeur au quartier, mais l’argent, on est obligé de le mettre dans des moyens de protection.»

Présent dans le quartier depuis 1979, le syndic Stéphane LeBlond en a pourtant vu d’autres, mais rien de comparable à ce qu’il vit présentement.

«Même à l’époque de «plywood city» on était capable de cohabiter avec les itinérants et les gens désinstitutionnalisés. (...) Sauf que la Ville ne fait pas sa part. Ils savaient que ça attirerait une clientèle particulière. Ils ne nous ont pas avertis. On ne s’attendait pas à ça pantoute. La Ville ne semble pas prendre ça au sérieux.»

Malgré tout, M. LeBlond se dit attaché au quartier et il ne veut pas partir.

Pionnier dans Saint-Roch s’il en est, Napoléon Woo, propriétaire du restaurant Work’n’ Roll, se trouve bien malgré lui au cœur de l’action.

«Voir du monde à moitié nu, c’est fréquent. Je n’ai jamais vécu ça. Je suis né dans Saint-Roch. On a vu beaucoup d’affaires, mais ça, c’est pire encore. J’ai rien contre Lauberivière. La clientèle de Lauberivière est pénalisée parce que beaucoup de monde vient de l’extérieur, surtout de Montréal depuis que Valérie Plante a commencé à mettre les squatteurs dehors», dit le commerçants qui va témoigner de la situation au conseil municipal lundi soir.

La Ville a dû revoir son projet de place éphémère près du Carré Lépine qui était destiné aux familles. «On avait mal évalué que cette place-là serait plutôt occupée par les personnes itinérantes», a dit Pierre-Luc Lachance, conseiller indépendant de Saint-Roch.

Le directeur général de Lauberivière n’a pas retourné nos appels.

