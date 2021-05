Les grands gagnants du repêchage

Même s’il faut de deux à trois ans avant d’évaluer la récolte d’une équipe au repêchage, il est difficile de ne pas émettre de constats rapides. Maintenant que les sept rondes de l’encan de 2021 sont derrière nous, voici, selon votre humble chroniqueur NFL, les équipes qui ressortent gagnantes de l’exercice.

1. Les Bears

Certains diront qu’ils ont sacrifié trop de choix en effectuant deux transactions pour s’avancer en première et deuxième ronde. Pas ici ! Au contraire, il fallait tout faire pour injecter une bonne dose d’énergie à une attaque perpétuellement anémique. Le quart-arrière Justin Fields, au 11e rang, s’annonce comme un vol en plein jour. Il sera protégé par l’un des bloqueurs les plus agressifs du repêchage en Teven Jenkins, acquis au deuxième tour.

2. Les Vikings

Les Vikings ont bien manœuvré pour descendre du 14e au 23e rang et ainsi obtenir deux choix de troisième tour additionnels. Ça ne les a pas empêchés de fortifier leur ligne offensive avec le bloqueur Christian Darrisaw, en plus du garde Wyatt Davis. Ils ont mis la main sur un quart-arrière qui est un athlète intrigant en Kellen Mond. L’ailier défensif Patrick Jones II et le receveur explosif Ihmir Smith-Marsette contribueront dès cette année.

3. Les Browns

Les Browns ont souvent été la risée annuelle après le repêchage, mais c’est de l’histoire ancienne. Leur tertiaire déjà améliorée bénéficiera de l’ajout du demi de coin Greg Newsome II. Le secondeur de petit format Jeremiah Owusu-Koramoah pourra jouer à plusieurs positions et le cœur de la ligne défensive s’améliore avec Tommy Togiai, un plaqueur qui peut mettre de la pression. Le receveur Anthony Schwartz est un projet, mais il est le joueur le plus rapide du repêchage.

4. Les Patriots

Si Mac Jones se développe vraiment comme leur quart-arrière de franchise, les Patriots seront morts de rire de l’avoir attendu au 15e rang. Il ne fallait pas surpayer pour aller le chercher, mais là, il est tombé dans leurs mains. Le plaqueur Christian Barmore en deuxième ronde, c’est absurde qu’il ait glissé à ce point. En troisième ronde, Ronnie Perkins est un ailier défensif qui excelle contre la course, le genre de trait qu’affectionne Bill Belichick. Le secondeur Cameron McGrone, en cinquième ronde, deviendra un typique Patriot.

5. Les Chargers

Les quatre premiers choix des Chargers comblent des trous importants, à commencer par le bloqueur Rashawn Slater. En deuxième ronde, le demi de coin Asante Samuel Jr devrait être le digne successeur de son père, lui qui joue de la même manière. Le receveur de gros format canadien Josh Palmer est tombé entre leurs mains en troisième ronde. Avec un quart-arrière comme Justin Herbert, il fera des flammèches.

6. Équipe de Washington

Ce n’est pas une question de chauvinisme lié au fait qu’ils ont opté pour le demi de coin québécois Benjamin St-Juste. En première ronde, certains n’ont pas aimé le fait qu’ils priorisent un secondeur athlétique en Jamin Davis plutôt qu’un bloqueur. Davis sera un bon joueur et ils ont attaqué leur lacune sur la ligne offensive avec Samuel Cosmi en deuxième ronde. Le receveur Dyami Brown gagne à être connu, lui qui a montré une moyenne supérieure à 20 verges par réception à ses deux dernières saisons.

7. Bills de Buffalo

Comment ne pas aimer le fait qu’une équipe attaque de plein fouet l’une de ses seules lacunes, deux fois plutôt qu’une ? En première ronde, le potentiel grandiose de Gregory Rousseau, un chasseur de quarts-arrières de 6 pi 7 po qui a fait l’impasse sur la saison 2020, représentait un gros coup au 30e rang. Une ronde plus tard, ils ont récidivé à la même position avec Carlos Basham Jr, un autre solide prospect.

8. Panthers de la Caroline

Trop tôt pour le demi de coin Jaycee Horn au huitième rang au total ? Quand ses tactiques et sa grande gueule rentreront sous la peau des receveurs, on en reparlera... Le receveur Terrace Marshall Jr donne au nouveau quart Sam Bradford une cible de grand format. En sixième ronde, l’ailier inséré Shi Smith pourrait être un vol. Le porteur Chuba Hubbard est dynamique et sera une belle police d’assurance si Christian McAffrey tombe au combat. Et Deonte Brown, un colosse de 345 lb sur la ligne offensive ? Intrigant...

9. Jaguars de Jacksonville

Comment ne pas figurer parmi les gagnants avec le quart-arrière Trevor Lawrence à bord ? C’est ce qui se rapproche le plus d’un sauveur et d’une valeur sûre. Le porteur Travis Etienne ne comble pas un besoin, mais amène de l’explosivité. La tertiaire est revampée avec le demi de coin Tyson Campbell et le maraudeur Andre Cisco, un abonné aux gros jeux, mais qui montre des lacunes pour plaquer. Le bloqueur Walker Little devrait succéder à Cam Robinson en 2022.

10. Broncos de Denver

Plusieurs s’attendaient à ce qu’ils mettent la main sur un quart-arrière, mais Aaron Rodgers serait-il dans les cartons ? À suivre... La tertiaire déjà solide reçoit une sacrée dose de talent et de profondeur avec le demi de coin Patrick Surtain et le maraudeur Jamar Johnson, un joueur sous-estimé. Le porteur Javonte Williams est féroce. Il partagera le champ arrière avec Melvin Gordon, mais ce dernier pourrait partir l’an prochain. Le secondeur Baron Browning couvre beaucoup de terrain.