Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 3 mai:

«Les Wonders»

Soutenue par une musique entraînante, cette sympathique comédie dramatique raconte les fulgurants débuts d’un groupe de rock’n’roll durant les années 1960. Or, aussi fort soit-il, le succès peut rapidement se volatiliser... Tom Hanks, Tom Everett Scott, Liv Tyler et Charlize Theron font partie de la distribution.

Lundi, 15 h, VRAK.

«Van aventure»

Toujours lancé à la découverte de notre Québec, Dominic Arpin conduit sa van jusqu’à Sainte-Anne-des-Monts. En plus de se délecter d’un festin sur le sable, il profite pleinement des ressources de l’eau, rencontrant un kitesurfer prêt à faire fi de la nature et relevant le défi d’une descente extrême.

Lundi, 19 h 30, TVA.

«L’histoire interdite»

S’il en avait été décidé autrement, il aurait été impossible d’apprécier certains films afghans au fil des ans. Mais grâce à des artisans intrépides et de véritables visionnaires du septième art, la création d’œuvres a prévalu. Ce documentaire met en lumière des gens passionnés et convaincus.

Lundi, 20 h, ARTV.

«Histoires de coming out»

Debbie Lynch-White tient la barre de ce nouveau docu-réalité où des gens acceptent de raconter comment et expliquer pourquoi ils ont choisi de révéler leur orientation sexuelle. Ils offrent des récits à la fois touchants et inspirants. Parmi eux, Pierre Lapointe, Roxane Bruneau et Simon Boulerice.

Lundi, 21 h, MOI ET CIE.

«Je slame, tu slames»

Les soirées de slam de poésie ont de plus en plus la cote au Québec. Ils sont maintenant nombreux à s’installer derrière le micro pour exposer leur art, sans artifices, leurs mots pour seul message. Ce documentaire s’immisce dans leur univers, avec David Goudreault et Amélie Provost.

Lundi, 21 h, Unis TV.

«Guerrier»

Ayant choisi des chemins de vie opposés, deux frères se retrouvent lors d’une compétition d’arts martiaux mixtes à la bourse très alléchante. L’enjeu est grand pour ces deux hommes, dont l’un est entraîné par le père. Drame sportif porté par Tom Hardy, Joel Edgerton et Nick Nolte.

Lundi, 21 h, Télé-Québec.

«39-45 en sol canadien»

Animée par Claude Legault, cette nouvelle série documentaire historique se penche sur différents événements méconnus survenus au Canada durant la Seconde Guerre mondiale, soit il y a quelque 80 ans. Elle comprend aussi des récits personnels racontés par Janette Bertrand, Micheline Lanctôt et David Suzuki.

Lundi, 22 h, TV5.