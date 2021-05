Saguenay: la vaccination a commencé chez Rio Tinto

L’entreprise Rio Tinto s’est donné le mandat d’immuniser 15 000 personnes d’ici le mois d’août, en rendant 580 doses disponibles cette semaine à Saguenay avant d’accélérer le rythme.

«On pense avoir une vitesse de croisière d’environ 2400 doses par semaine», a indiqué le directeur des opérations au Québec chez Rio Tinto, Sébastien Ross.

Une équipe d’une vingtaine de personnes participe à cet effort payé par l’entreprise.

«Les centres de vaccination en entreprise, c’est pour remonter la capacité de vaccination. On va traiter nos employés en priorité. Donc, on va pouvoir sécuriser nos employés, nos opérations plus rapidement tout en supportant la communauté», a précisé M. Ross.

Et rien n’est laissé au hasard dans la clinique de vaccination de Rio Tinto, avec le lavage des mains à plusieurs reprises, le changement de masque et l’organisation d’une circulation vers l’avant pour éviter les contacts entre les personnes. Les règles sont donc les mêmes que celles instaurées dans les cliniques de la santé publique.

Le déploiement à l’intérieur du bureau régional de l’entreprise, au Manoir du Saguenay, permet ainsi de vacciner 24 personnes en même temps.

«On va toujours avec ce qui est ciblé par le gouvernement. Les groupes prioritaires, a ajouté M. Ross. Comme à compter de ce matin [lundi], ce sont les 45 ans et plus et les services essentiels. Donc, on va suivre. On veut en priorité traiter nos employés, les membres de leur famille immédiate, nos entrepreneurs principaux ainsi que les comités de bon voisinage. Le 14 mai, ce sera ouvert aux 18 ans et plus.»

Rio Tinto a notamment invité ses employés à visiter la clinique lorsqu’ils sont en congé.

En ce qui concerne l’entreprise Produits forestiers Résolu, la campagne de vaccination commencera la semaine prochaine au Cégep de Saint-Félicien, où il sera possible de recevoir des doses du vaccin Moderna ou Pfizer.

Deux semaines de rodage sont prévues avec 500 doses distribuées par semaine, avant de passer à un rythme de 800 vaccins, dans l’espoir d’immuniser la population en général.