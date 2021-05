Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi­­­ ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise ou Québécois, jeune ou moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Quels sont les évènements historiques mondiaux qui vous ont le plus marqué au courant de votre vie ?

1. Pandémie de la COVID-19 (2020-2021) : 66 %

2. Attentats terroristes du 11 septembre (2001) : 43 %

3. Élection de Donald Trump (2016) : 13 %

4. Séisme en Haïti (2010) : 11 %

5. Création d’internet World Wide Web (1993) : 11 %

6. L’Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale (1942-1945) : 10 %

7. Élection de Barack Obama (2008) : 9 %

8. Mouvement Black Lives Matter (2020) : 9 %

9. Décès de la princesse Diana Spencer (1997) : 7 %

10. Premiers pas de l’homme sur la Lune (1969) : 7 %

11. Assassinat de John F. Kennedy (1963) : 7 %

12. Mouvement #MeToo ou #MoiAussi (2017) : 6 %

13. Tsunami dans l’océan Indien (2004) : 6 %

14. Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) : 5 %

15. Explosion de la navette spatiale américaine Challenger (1986) : 5 %

16. Crise financière mondiale (2008) : 5 %

17. Vague d’attentats terroristes en France (1986, 2015) : 4 %

18. Chute du mur de Berlin et fin de l’URSS (1989) : 4 %

19. Génocide rwandais (1994) : 4 %

20. Guerre d’Afghanistan (2001-2014) : 3 %

21. Bogue de l’an 2000 (2000) : 3 %

22. Ouragan Katrina sur La Nouvelle-Orléans (2005) : 3 %

23. Crise du sida (1980) : 2 %

24. Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986) : 2 %

25. Guerre du Golfe (1990-1991) : 2 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent les évènements historiques qui les ont le plus marqués. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs, du 20 au 22 mars 2021, sur la base des évènements les plus souvent mentionnés. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à 3 évènements. Seuls les 25 évènements les plus marquants sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Les quatre premiers évènements marquants, soit la pandémie de COVID-19, le 11 septembre 2001, l’élection de Donald Trump et le séisme en Haïti, sont tous survenus il y a moins de 20 ans. On est principalement marqué par les évènements que l’on a pu voir et ressentir.

La surprise

Ce sont des évènements et des expériences communes qui forment des générations. Les jeunes de 18 à 34 ans sont davantage marqués par le mouvement #MoiAussi, le mouvement Black Lives Matter et la pandémie actuelle. Du côté des plus vieux, les premiers pas de l’homme sur la Lune, l’assassinat de JFK, la mort de la princesse Diana ainsi que l’Holocauste marquent encore leur imaginaire collectif.

Déception

On se souvient particulièrement des évènements négatifs. Où sont ceux qui ont pu, d’une manière ou d’une autre, nous marquer positivement ? La fin de l’apartheid en Afrique du Sud, la découverte de l’ADN, les manifestations de Mai 1968 en France, la décolonisation des anciennes communautés européennes n’ont pas retenu votre attention et ont été exclus du baromètre.

Plus c’est proche, plus ça marque

Joseph Facal, Le Journal de Montréal

Trois constats frappent d’emblée.

Le premier est que, parmi les 25 évènements jugés les plus marquants par les répondants, 19 sont à classer dans la catégorie des évènements négatifs (attentats, accidents, guerres, catastrophes naturelles, etc.)

Cela confirme ce que l’on sait depuis longtemps : la recherche de la sécurité est le premier instinct de l’humain. Tout ce qui perturbe notre sécurité est porteur d’une charge émotive supérieure à celle d’un évènement positif.

On regarde un attentat dans un métro et on se dit : « j’aurais pu être là et mourir ». On voit une guerre et on se dit : « ce soldat pourrait être mon fils ».

Le deuxième constat est que nous avons tous le nez collé sur le moment présent ou sur un passé très rapproché. La pandémie actuelle déclasse, et de loin, tous les autres évènements. Il est vrai qu’elle est proprement historique. Les cinq premiers évènements sont tous extrêmement récents.

Le troisième constat, c’est que la couverture médiatique influence énormément nos perceptions.

Le décès de la princesse Diana est jugé plus marquant que le génocide rwandais. Vraiment ?

Internet et l’empire soviétique

Évidemment, chaque répondant interprète à sa manière ce qu’il entend par « évènement marquant ».

Si, par évènements marquants, on entend ceux qui changent durablement et en profondeur notre époque, les deux évènements récents les plus marquants de la liste furent la création d’internet et la fin de l’empire soviétique.

Voyez les conséquences inouïes d’internet : rapetissement du monde, accélération radicale, information instantanée, collaboration virtuelle, isolement social, fausses nouvelles, difficultés accrues à débattre calmement, etc.

La chute de l’empire soviétique a érigé le capitalisme en roi et maître unique, et a accéléré sa mondialisation.

La Deuxième Guerre mondiale, elle, incluant l’Holocauste, n’est désormais connue, pour l’essentiel, qu’à travers les livres d’histoire, les documentaires ou les films de fiction. Bientôt, il n’y aura plus personne qui pourra dire l’avoir personnellement vécue.

