«Star Académie» : les cotes d’écoute explosent pour la finale

Autre bonne raison de célébrer pour l’équipe de «Star Académie» : en plus de sa finale très réussie de dimanche soir et du couronnement du candidat William Cloutier, l’émission a récolté sa plus haute cote d’écoute de la saison en rejoignant 1 520 000 téléspectateurs en direct, un chiffre encore jamais atteint depuis le début de l’édition 2021, le 14 février dernier.

• À lire aussi: Le candidat William Cloutier remporte Star Académie 2021

Sans surprise, c’est au moment du dévoilement du vainqueur, vers 21 h 22, qu’un sommet d’audience a été touché, avec 1 795 000 curieux qui ont convergé vers TVA pour savoir qui, de William ou Lunou Zucchini, raflerait les honneurs.

«Star Académie» a donc devancé avantageusement son adversaire «Tout le monde en parle», à ICI Télé, où le passage de Maripier Morin a intéressé 1 044 000 personnes. «Vlog» et le «TVA 18 h» ont aussi très bien tiré leur épingle du jeu, avec 854 000 et 793 000 adeptes.