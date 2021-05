Victoriaville célèbre la victoire de William

Au terme d’une finale haute en émotion, le public a choisi William Cloutier comme grand gagnant de l’édition 2021 de Star Académie. Le chanteur de Victoriaville fait la fierté de sa ville natale!

«Je suis bien content qu’une personne de la communauté se démarque. Je sais qu’il a travaillé très fort», a commenté un Victoriavillois rencontré lundi par TVA Nouvelles.

Le chanteur de 25 ans doit sa victoire au vote du public, et c'est en partie grâce à l'aide de ses amis! «On avait installé une énorme pancarte sur la façade de notre immeuble pour encourager les gens à voter pour William. Si ça a pu faire une petite différence, l’objectif est atteint!», a raconté Samuel Ouellet, un ami d’enfance de William.

La Ville de Victoriaville soulignera la consécration de William. «Avec la COVID, on se demande un peu comment on va faire ça, mais c’est sûr qu’une cérémonie civique et la signature du livre d’or sont des choses qui sont dans nos plans», a dit le maire André Bellavance.

William aura la chance de chanter dans sa ville natale le 27 mars 2022 et dans sa ville d’adoption, Drummondville, le 24 mars 2022 dans le cadre de sa tournée du Québec avec Lunou Zucchini.