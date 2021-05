Ville de Québec : Un surplus record de 122 millions$ malgré la pandémie

Malgré la pandémie, la Ville de Québec a réussi à dégager un surplus record de 122 millions$, en 2020, grâce aux aides gouvernementales, à un véritable boom du marché immobilier et au ralentissement des activités municipales.

C’est le principal constat qui se dégage de la lecture des résultats financiers 2020 rendu publics lundi après-midi par la municipalité.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, les coûts de la pandémie ont été de 61,1 millions$. Ils ont toutefois été compensés par une aide gouvernementale de 55,7 millions $ et par l’utilisation du fonds de prévoyance (à hauteur de 6 millions$).

Une activité immobilière qualifiée «d’exceptionnelle» a permis à la Ville de générer 19,2 millions$ de plus que prévu à titre «d’ajout au rôle découlant des nouvelles constructions et rénovations», 8,9 millions$ de «droits sur mutations immobilières» et près de 10 millions$ pour la vente d’actifs immobiliers.

Aussi, près de 45 millions$ ont été épargnés à la suite du «ralentissement des activités et de choix budgétaires causés par la pandémie (fermeture des centres sportifs et communautaires, mise à pied temporaire des employés auxiliaires, etc...)».

Absorber des déficits anticipés

L’excédent de 122 millions$ servira en premier lieu à absorber les déficits déjà anticipés pour les années 2021, 2022 et 2023 et à renflouer le fonds de prévoyance, affirme l’administration municipale. «Les surplus vont nous protéger contre les écarts importants qui peuvent subvenir en 2021, 2022 et 2023, a avancé le directeur général de la Ville, Luc Monty. On devrait être capable de faire face aux défis qui sont devant nous.»

Comme prévu dans le cadre financier, la dette nette a continué à baisser (moins 9,2 millions$ en 2020 par rapport à 2019).

Les citoyens de Québec ont continué, en 2020, à payer leurs taxes municipales dans des proportions tout à fait comparables (autour de 99%) à 2019.

Le maire Labeaume a déclaré, par voie de communiqué de presse, «qu’avec la période trouble que nous vivons depuis plus d'un an, les résultats de l'année 2020 auraient pu être beaucoup plus dommageables. Malgré cela, notre administration a su gérer les finances de la Ville avec rigueur tout en aidant les citoyens et entreprises affectés et en proposant des actions de réconfort et d'animation pour la population».

Coûts engagés pour le tramway

D’autre part, la Ville de Québec a confirmé avoir d’ores et déjà investi 86,5 millions$ dans son réseau structurant de transport en commun, dont 52,7 millions$, en 2020. Les dépenses engagées pour ce mégaprojet ont été de l’ordre de 127,5 millions$ en date du 31 décembre 2020. Ces sommes sont puisées à même les 634,4 millions$ autorisés par le gouvernement du Québec.

Jusqu’à maintenant, les trois dépenses les plus importantes pour le tramway ont été les suivantes : 21,1 millions$ pour une entente avec Hydro-Québec pour le déplacement d’infrastructures, 16,3 millions$ au consortium «Équipe Tram-Innov» pour la prestation de services de génie-conseil et d’architecture et 7 millions$ à la firme Systra Canada pour un contrat de services professionnels.