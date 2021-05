Ville de Québec: 88,7 M$ pour des piscines, des jeux d’eau et un nouveau complexe aquatique

La Ville de Québec injectera 88,7 millions $ d’ici 2027 pour mieux desservir son territoire en piscines et jeux d’eau et construira un grand complexe aquatique dans le secteur de la rue de la Faune.

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Québec a fait l’analyse de ses installations dans une perspective de grande ville plutôt que par arrondissement. Les installations sont populaires. On note une augmentation constante de fréquentation de l'ordre de 3 % à 4% de ses piscines extérieures, par exemple.

Mais elle a constaté des trous dans la desserte de certains secteurs, qu’elle s’affairera à combler d’ici les prochaines années par l’ajout de nouvelles piscines extérieures, l’agrandissement d’installations existantes, l’ajout de jeux d’eau, la rénovation de certains équipements et la conversion de piscines en «piscines de destination», soit des bassins qui offrent des expériences distinctives.

Plusieurs bassins

Le gros morceau de ce plan directeur réside dans la construction d’un tout nouveau complexe aquatique avec plusieurs bassins, des aménagements ludiques, de l’équipement spécialisé et des salles de formation.

La Ville a passé au peigne fin ses quartiers et a choisi le secteur nord pour l’implanter.

On l’a sélectionné car il est le moins bien desservi de toute la ville en installations aquatiques, a expliqué Frédéric Lessard-Poulin, de la division aquatique et sport du service des loisirs.

De plus, la population est jeune et les familles bien présentes dans ces quartiers. On s’attend donc à ce qu’il soit très fréquenté.

L’investissement se chiffre à «autour de 20 millions $» pour ce complexe, ce qui constitue la part de la Ville de Québec, a indiqué la directrice du service des loisirs, Marie-Hélène St-Onge. La municipalité souhaite s’adjoindre des partenaires, notamment les deux paliers de gouvernements supérieurs, mais également des villes avoisinantes.

Terrain de l'ancien zoo

On envisage plusieurs terrains, dont l’ancien terrain de l'ancien zoo, sur lequel une école sera bâtie. Le terrain de l’aréna Réjean-Lemelin ainsi que des espaces de parcs sont aussi dans la mire.

Sur les investissements prévus, 33,5 millions $ sont déjà prévus au Plan quinquennal d’investissement. Il reste donc 55,2 millions $ à ajouter dans les plans à venir.

«Après ces investissements, on va être en bonne position pour une offre accessible et équitable et nous aurons une meilleure répartition de l'offre de services aquatiques sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec», a exprimé Mme St-Onge.

Voici les installations qui seront ajoutées ou bonifiées dans les quartiers de Québec

Construction de nouvelles piscines extérieures

Orsainville

Des Châtels

Des Laurentides

Nouvelles piscines de destination

Domaine Maizerets

Cap-Rouge

Transformation en piscines de destination

Base de plein air de la Découverte

Agrandissement

Maria-Goretti

Paul-Émile-Beaulieu

Rénovation majeure

Saint-Louis-de-France

Raymond-De Rosa

Notre-Dame-de-Foy

Sainte-Geneviève

Bardy

Saint-Roch

Centre Ferland

Jos.-A.-Lachance

Conversion de pataugeoires en jeux d’eau

Pavillon royal

Des Ormes

Saint-Raphaël

Myrand

Roland-Beaudin

Construction de nouveaux jeux d’eau

Val-Bélair

Cap-Rouge

Saint-Roch

Chute Montmorency

Optimisation de l’utilisation

Bourg royal

Arpidrome

Roger-Comtois

Denis-Giguère

CML

Wilfrid-Hamel

Construction d’un complexe aquatique