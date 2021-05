William Amos brise le silence

Le député William Amos, qui a été surpris nu devant son écran en pleine période de questions de la Chambre des communes, souhaite que son histoire suscite un débat de société.

«Ça a été difficile», explique le député en entrevue avec TVA Nouvelles. Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour celui qui représente Pontiac.

«Personnellement, je voudrais l’oublier», a-t-il ajouté.

Le 14 avril dernier, William Amos, qui revenait d’une course à pied, se changeait dans son bureau sans savoir que sa webcam était allumée.

Non seulement ses collègues l’ont aperçu sans vêtement sur les écrans aux Communes et ailleurs, mais un député a immortalisé la scène. Cette photo que nous avons censurée s’est retrouvée sur les réseaux sociaux et a fait le tour de la planète.

«Ça a été éprouvant, et je sais que je ne voudrais jamais voir un autre collègue ou un ami ou un autre Canadien vivre la même expérience», insiste le député.

William Amos estime que ce qui l’a surtout blessé, c’est la photo prise et partagée sans son consentement.

Pour lui, il s’agit d’un enjeu bien actuel à l’ère du numérique, sur lequel il invite à une réflexion.

«Il y a une discussion à avoir sur l’intérêt public de ce partage. Et il faut aller en profondeur», soutient William Amos.

Il tient aussi à savoir qui a mis la photo sur la place publique. Le bloquiste Sébastien Lemire s’est excusé de l’avoir prise, mais dit ne pas savoir comment elle a abouti dans les médias.

«Je lui ai demandé avec qui il avait partagé la photo. Pas de réponse», mentionne le député du Pontiac.

Le whip en chef du gouvernement, Mark Holland, se dit déterminé à savoir qui a partagé la photo avec les médias, affirmant que le geste était potentiellement criminel.

- Avec les informations de Raymond Filion