2e édition: plus de 450 000 visiteurs à «Illumi - Féerie de lumières»

Malgré un contexte pandémique rempli de défis, les organisateurs de l’expérience «Illumi - Féerie de lumières par Cavalia» ont réussi à attirer près d’un demi-million de visiteurs grâce aux 18 tableaux flamboyants et colorés de leur seconde édition.

En effet, 467 000 personnes ont foulé l’immense plateau de ce rendez-vous nocturne pendant l’une ou l’autre des 25 semaines qu’elle a été offerte, soit d’octobre 2020 à avril dernier. De ce nombre, 320 000 ont pu l’apprécier en voiture alors que 147 000 ont choisi de le parcourir à pied.

Au total, 134 soirées se sont déroulées à guichet fermé et ont mis en lumière le talent des ceux et celles qui ont dû se réinventer afin que le public puisse apprécier pas moins de 30 000 structures lumineuses créées à partir de 20 millions de lumières.

«Nous avons complètement repensé Illumi et avons réussi le pari de produire et d’opérer le seul événement d’envergure de ce genre en Amérique du Nord en temps de pandémie. Forts de cette expérience, nous sommes prêts à surprendre encore plus dès octobre prochain», a laissé savoir Normand Latourelle, créateur d’Illumi et de Cavalia, dans un communiqué.

À temps pour le retour d’«Illumi» cet automne, tous les tableaux seront renouvelés.

À VOIR AUSSI