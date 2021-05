Malgré les circonstances exceptionnelles que l’on connaît, la 18e soirée « Au cœur de vos passions », le grand rendez-vous philanthropique de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), a été couronnée de succès, le 28 avril dernier en mobilisant plus de 500 participants et en amassant plus de 360 000 $ de profits nets.

À lui seul, l’encan virtuel, présenté par Québecor, a permis de récolter 87 000 $. Depuis sa création, cet événement a permis de récolter plus de 3 M$, permettant ainsi de soutenir le développement de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ-UL).

Sur la photo, l’animateur de la soirée, l’humoriste Alexandre Barrette, en compagnie de Josée Giguère, directrice générale de la Fondation de l’IUCPQ.

La Campagne des paroisses

Jusqu’au 9 mai, les paroisses de l’Église catholique de Québec sollicitent les dons des croyants et croyantes pour poursuivre leur mission. Les conséquences de la crise actuelle n’épargnent pas les communautés chrétiennes fragilisées mais désireuses de relever les défis auxquels elles font face. Elles demandent de l’aide. Trente-huit (38) paroisses prennent soin de 221 églises actuellement. Les communautés consacrent 35 % de leurs revenus à l’entretien régulier de ces bâtiments ainsi qu’aux travaux majeurs, soit au coût moyen de 13 M$ par année. Les administrateurs et administratrices des paroisses ont besoin du soutien de toutes les personnes qui ont à cœur la préservation de ce précieux héritage collectif. Avec délicatesse, dans le respect de ce que chaque personne est en mesure de donner, les responsables des paroisses font appel à la générosité de ceux et celles qui croient en leur travail. Le site campagnedesparoisses.org permet le don en ligne et permet de visualiser à quoi servent les dons recueillis.

Prix Roberval

Bravo à Michel L’Hébreux (photo), de Lévis, qui s’est vu décerner le prix Coup de cœur du prix Roberval, catégorie jeunesse, pour son livre Ce sera le plus grand pont du monde. Le prix Roberval est un concours international, ouvert dans tous les pays de la Francophonie, organisé chaque année par l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), en France. Il récompense des œuvres consacrées à l’explication de la technologie dans cinq catégories : enseignement supérieur, grand public, télévision, jeunesse et journalisme scientifique et technique. Directeur d’école à la retraite, Michel L’Hébreux s’intéresse au pont de Québec depuis son enfance. En plus d’écrire l’histoire fascinante de ce pont exceptionnel, il a donné plus de 2000 conférences sur le sujet. Il a reçu plusieurs prix et distinctions, et son travail a été reconnu à l’échelle nationale pour sa contribution à l’histoire du génie civil au Canada.

En souvenir

Le 4 mai 1971, à 23 heures, un énorme glissement de terrain emporte 31 personnes dans la mort à Saint-Jean-Vianney (Saguenay). Certains corps n’ont d’ailleurs jamais été retrouvés. Quarante-deux (42) maisons ont aussi été englouties par cette coulée d’argile. Le lendemain matin, c’est un cratère qui s’étend sur 1100 m de longueur par 600 m de largeur et de 15 à 30 mètres de profondeur que les résidents découvrent.

Anniversaires

Rory McIlroy (photo), golfeur professionnel nord-irlandais de la PGA, 32 ans... Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, 27 ans... Lance Bass, ex-membre de ‘N Sync, 42 ans... Catherine Trudeau, actrice québécoise, 46 ans... Matthew Barnaby, ex-hockeyeur professionnel (LNH), 48 ans... Léon Rochefort, joueur de hockey LNH (1960-76) 82 ans... Jacques Lacoursière, historien (Histoire populaire du Québec en 4 tomes), le « Columbo de l’histoire du Québec », Chevalier de l’Ordre national du Québec (2002), 89 ans.

Disparus

Le 4 mai 2020 : Don Shula (photo), 90 ans, l’entraîneur-chef le plus victorieux de l’histoire de la NFL avec ses 347 victoires en saison régulière avec les Colts de Baltimore, de 1963 à 1969, et des Dolphins de Miami durant 26 ans... 2017 : François Gagnon, 95 ans, maire de Cap-Chat de 1976 à 1977 et de 1981 à 1985... 2016 : Gaëtan Boucher, 59 ans, hockeyeur (Remparts 1973-1975) et en Suisse pendant 24 saisons... 2011 : Pierre Leclerc, 71 ans, artiste peintre et professeur de dessin, né à Québec... 2008 : Charles Caccia, 78 ans, ancien député libéral fédéral... 2008 : Benoit Gendron, 62 ans, sergent au poste de la Sûreté du Québec de Berthierville... 1997 : Paul Vincent, 46 ans, le gérant de Roch Voisine... 1994 : Janine Mignolet, 65 ans, comédienne, la première Rita Toulouse de La Famille Plouffe... 1974 : Saint-Georges Côté, 56 ans, un géant de la radio (CKCV) à Québec.