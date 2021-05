COVID-19: nouveau record en Nouvelle-Écosse

Après une brève accalmie, les cas sont repartis à la hausse en Nouvelle-Écosse, où un nouveau record a été établi mardi, tandis que la troisième vague a fait ses premières victimes dans la province.

La province des Maritimes a ajouté 153 nouvelles infections à son bilan, qui totalise désormais 3007 cas depuis le début de la pandémie.

En dix jours, la province a cumulé plus de 1000 infections, tandis que la pandémie a déferlé à une vitesse record, particulièrement dans la région d'Halifax.

La troisième vague a aussi coûté la vie à deux citoyens, décédés à la maison de complications liées à la maladie, a annoncé la province mardi, une semaine après le début du confinement imposé à la grandeur de la province.

La situation est beaucoup plus stable dans les autres provinces de l'Atlantique, avec quatre cas répertoriés au Nouveau-Brunswick et autant à Terre-Neuve-et-Labrador.

Meilleur bilan en Ontario

Pendant ce temps, signe que le confinement et l'ordre de demeurer à la maison imposés en Ontario commence à porter leurs fruits, la province a présenté son plus petit bilan en plus d'un mois.

La province la plus peuplée au pays a ajouté 2791 nouvelles infections à son bilan en 24 heures, en plus de 25 décès. Il s'agit d'un premier retour sous la barre des 3000 infections en Ontario depuis le 5 avril dernier et de son plus petit bilan depuis les 2557 cas annoncés le 1er avril.

Comme c'est souvent le cas le mardi, le nombre d'hospitalisations a cependant connu un important rebond, après une fin de semaine de décrue. On dénombrait ainsi 2167 patients frappés par le virus dans les hôpitaux de la province (+242), dont 886 qui se trouvent aux soins intensifs (-3).

Interrogé en point de presse à savoir si la tendance à la baisse pourrait se traduire en des allégements pour les écoliers, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a soigneusement évité de donner une date pour un éventuel retour en classe, ni même à indiquer si les élèves pourraient retourner à l'école d'ici la fin de l'année scolaire.

Allégement

Le Québec, de son côté, s'est maintenu sous les 800 cas pour une seconde journée de suite, avec un bilan totalisant 797 contaminations et 15 décès.

Quelques patients de plus se retrouvent cependant dans les hôpitaux (594, +6), y compris aux soins intensifs (155, +4).

L'amélioration continue des données a incité le gouvernement Legault à annoncer quelques assouplissements, notamment en ramenant des régions à des paliers d'alerte inférieurs, incluant un retour en zone jaune en Abitibi-Témiscamingue.

Seule exception, la MRC du Granit, qui affiche présentement le plus haut taux d'infection par habitant de la province, est passée au palier rouge foncé, entrainant la fermeture des commerces non essentiels et un confinement poussé.

Dur dans l'ouest

Les provinces de l'Ouest, elles, semblaient en voie de connaitre une autre dure journée. Du côté du Manitoba, 291 cas et un décès se sont ajoutés, témoignant ainsi d'une hausse marquée de la propagation du SRAS-CoV-2 dans la population.

La situation au Canada:

Ontario: 476 692 cas (8143 décès)

Québec: 354 475 cas (10 959 décès)

Alberta: 196 910 cas (2090 décès)

Colombie-Britannique: 131 656 cas (1596 décès)

Saskatchewan: 41 806 cas (498 décès)

Manitoba: 39 814 cas (980 décès)

Nouvelle-Écosse: 3007 cas (69 décès)

Nouveau-Brunswick: 1958 cas (38 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1104 cas (6 décès)

Nunavut: 528 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 183 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 57 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 247 288 cas (24 385 décès)

