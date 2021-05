Dix jours de fête

Après avoir été contraint d’annuler son édition 2020 en raison de la pandémie, le Festival de la chanson de Tadoussac revient avec force dans une 37e édition exceptionnellement étalée sur dix jours, du 25 juin au 4 juillet, selon une formule repensée.

Une quarantaine d’artistes, dont Louis-Jean Cormier, Bleu Jeans Bleu, Les Trois Accords, Marie-Pierre Arthur, Patrick Watson, Alaclair Ensemble et Ariane Moffatt déferleront sur trois scènes intérieures et extérieures.

À ces valeurs sûres s’ajoutent plusieurs artistes émergents, dont Ariane Roy, Bon Enfant, Belle Grand Fille et Mon Doux Saigneur. Le spectacle Nikamu Mamuitun sera également présenté, accompagné pour la première fois d’une projection vidéo conçue spécialement pour le festival par des artistes autochtones.

Photo d'archives

Quelques artistes donneront même deux concerts, question de rejoindre un plus grand public. Faire passer le festival de quatre à dix jours permet d’accueillir le même nombre d’artistes qu’en temps hors pandémie, souligne le directeur général, Julien Pinardon.

« C’est la solution qu’on a trouvée, a-t-il commenté. Ça nous permet aussi d’avoir moins de public en même temps dans le village ».

Les billets seront vendus en nombre limité. Les spectacles intérieurs, dont ceux à l’église du village, pourront accueillir de 140 à 170 festivaliers en distanciation, tandis qu’à l’extérieur, de 50 à 80 personnes pourront se réunir devant une scène.

Mais il pourrait y avoir du changement selon la situation sanitaire qui sera en vigueur le 25 juin. « Tout est évolutif, affirme Julien Pinardon. Pour le moment, on travaille avec le cadre actuel. »

Photo d'archives

Des spectacles en nature

Cette formule repensée du festival sera l’occasion d’exploiter plus de lieux en pleine nature, révèle Julien Pinardon. Le festival offrait déjà des concerts à la Pointe de l’Islet, à la Maison des Dunes et des spectacles en kayak, mais cette année, six nouveaux espaces naturels attendent les mélomanes.

« Tadoussac regorge d’endroits magiques, mentionne le directeur. Cette année, on ajoute un circuit, Le tour du village. On dévoilera les lieux juste à ceux qui ont acheté des billets, pour garder l’intimité et contrôler l’afflux de festivaliers. »

Le festival présente également un volet familial avec des spectacles de Kid Kouna et Henri Godon.

Cette année, le festival a éliminé son passeport qui regroupait plusieurs spectacles. Tous les spectacles sont accessibles à billets uniques seulement.

► Le Festival de la chanson de Tadoussac aura lieu du 25 juin au 4 juillet.