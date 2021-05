École secondaire: des ados heureux de retourner en classe à Québec

L’annonce du retour en classe lundi des élèves du secondaire de la grande région de Québec a été accueillie comme une bouffée d’air frais par des jeunes heureux de troquer leur écran pour les bancs d’école.

«Je trouve ça vraiment cool de revenir à l’école. Même si c’est un jour sur deux, ça ressemble à un début de retour à la normale et c’est encourageant», lance Florence Hébert, une élève de 3e secondaire.

Même son de cloche de la part de Mathias Lauzon, 12 ans. «L’école à la maison, je trouve ça vraiment plus dur. Quand je suis à l’écran, ça me paraît deux fois plus long», affirme cet élève de 1re secondaire.

Alyssa, 15 ans, espère de son côté que la fin de l’année scolaire pourra se dérouler sans autres chambardements. «J’ai quand même peur qu’on retourne à la maison. Ça commence à être lourd, tous les changements», dit-elle.

Éric Pouliot, directeur de l’école secondaire Pointe-Lévy, située sur la Rive-Sud de Québec, était de son côté ravi de savoir qu’il reverra ses élèves en chair et en os lundi.

«C’est une excellente nouvelle, lance-t-il. Ça va soulager beaucoup nos équipes et ça va vraiment nous aider à faire le dernier droit de l’année avec nos élèves. On sentait qu’il y avait vraiment une baisse de motivation après plus d’un mois d’enseignement en ligne.»

Le retour en classe permettra peut-être d’en «réchapper quelques-uns», espère M. Pouliot. Si la tendance se maintient, les taux d’échec pourraient être plus élevés en fin d’année, craint-il: «On voit présentement jusqu’à 10% ou 15% plus d’échecs selon les matières.»

Plusieurs enseignants sont aussi très heureux de savoir qu’ils retrouveront bientôt leurs élèves en classe. La nouvelle en a quand même pris certains par surprise, comme Annie Lagacé, qui n’espérait plus de retour avant la mi-mai.

L’enseignante de français se prépare maintenant à entamer ce «dernier sprint» en espérant que ses élèves n’auront pas pris trop de retard pendant la période de fermeture. «J’ai bien hâte de voir ce que ça va donner», lance-t-elle.

Après le retour en classe des élèves du primaire lundi, le premier ministre François Legault a annoncé mardi la réouverture des écoles secondaires de la grande région de Québec en début de semaine prochaine.

Les élèves de 1re et de 2e secondaire y retourneront à temps plein alors que ceux de 3e, de 4e et de 5e secondaire y seront présents en alternance, un jour sur deux.

En Beauce, les élèves du secondaire de trois MRC (Les Etchemins, Beauce-Sartigan et Robert-Cliche) devront toutefois poursuivre l’enseignement en ligne, alors que ceux du primaire seront de retour en classe lundi.