[EN DIRECT] COVID-19: Québec annonce des assouplissements dans plusieurs régions

Les restrictions sanitaires seront relâchées dans plusieurs régions à compter de lundi prochain compte tenu de l’amélioration de leurs bilans de la COVID-19.

Le «Grand Québec» passera au palier rouge à compter de lundi prochain.

Les élèves de secondaire 1 et 2 pourront ainsi retourner à temps plein en classe et alors que ceux de secondaire 3-4-5 seront en alternance. Le couvre-feu y sera aussi repoussé à 21h30 et les commerces non essentiels pourront rouvrir.

En Outaouais, la situation reste fragile, mais Québec rouvrira les écoles primaires à compter de lundi.

Seulement deux MRC de la région seront toutefois ramenées en zone rouge et pourront donc bénéficier des mêmes assouplissements qu’à Québec, soit celles de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau.

En Beauce et dans les Etchemins, seules les écoles primaires pourront rouvrir à compter de lundi prochain dans trois MRC soit dans Beauce-Sartigan, Robert Cliche et Les Etchemins.

Seule la MRC du Granit, en Estrie, voit ses restrictions sanitaires être resserrées. Ainsi, à partir de demain soir à minuit, elle sera soumise à des mesures d’urgence. C’est-à-dire que les commerces non essentiels devront fermer, le couvre-feu sera rabaissé à 20h et les élèves des écoles secondaires retourneront à l’enseignement à distance.

À noter, l’Abitibi-Témiscamingue passera de l’orange au jaune.

Le gouvernement Legault se montre optimiste pour la suite des choses à mesure que la campagne de vaccination avance.

Plusieurs régions pourraient passer du rouge au orange et ensuite au jaune dans les prochaines semaines, ce qui signifie que les bars et les restaurants pourraient y rouvrir et les rassemblements de deux bulles dans les maisons être à nouveau autorisés.

