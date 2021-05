Kramdi à Winnipeg

Redha Kramdi poursuivra sa carrière avec les Blue Bombers de Winnipeg.

Le secondeur hybride des Carabins de l’Université de Montréal qui évoluera à la position de maraudeur dans la LCF a été un choix de deuxième tour (16e au total) des champions de la coupe Grey.

« Avec la COVID-19, l’annulation de notre saison, mon opportunité dans la NCAA qui n’a pas fonctionné, j’ai vécu des montagnes russes et des moments très stressants, a illustré Kramdi. Je suis soulagé d’avoir été repêché. Je suis fier et content. C’est dur à expliquer. Tu dois le vivre pour le comprendre. »

« J’ai vécu des moments difficiles, mais j’ai eu la chance d’être bien entouré par ma famille, mes amis et mes entraîneurs, de poursuivre le secondeur hybride des Bleus. J’ai eu la chance de suivre le repêchage avec ma famille. Au 15e rang, je suis allé chercher mon ordinateur dans ma chambre parce que la diffusion à TSN arrêtait après deux rondes et j’ai vu mon nom quand j’ai levé la tête. Mon frère a explosé. Ce fut un beau moment de vivre cette soirée avec ma famille. Tout juste avant le couvre feu de 21 h 30, mes amis qui habitent dans le quartier sont passés devant la maison pour me féliciter avant de rentrer chez-vous. Ça fait chaud au cœur. »

Appel du coach

Kramdi a reçu un appel de l’entraîneur-chef Mike O’Shea immédiatement après sa sélection.

« Il m’a dit que j’allais très bien m’intégrer à la culture de l’équipe, a indiqué celui qui avait parlé aux neuf équipes avant le repêchage. Mon ancien coéquipier Kerfalla Exumé m’a parlé en bien des Blue Bombers et il m’avait dit qu’il allait suivre le 16e choix. Il a une bonne boule de crystal. Pour débuter, je souhaite faire ma place sur les unités spéciales. »

Le directeur général Kyles Walters a mentionné à un des pannelistes de TSN que Kramdi était le meilleur joueur disponible au repêchage sur les unités spéciales.

Destination Régina pour labelle

Signé comme joueur autonome par les Cardinals de l’Arizona, samedi dernier, Bruno Labelle a été sélectionné en troisième ronde (20e au total) par les Roughriders de la Saskatchewan. L’ailier rapproché des Bearcats de Cincinnati a appris la nouvelle par twitter. «

« Je suis content et c’est un honneur, a précisé Labelle, qui a discuté avec toutes les équipes de la LCF, mais je me concentre sur les Cards. »

Certains comparent les parcours de Labelle et d’Antony Auclair des Texans de Houston. Clin d’œil, le Beauceron avait été aussi réclamé par les Riders en 2017 (30e au total) avant de mériter un poste avec les Bucanneers de Tampa Bay avec qui il a évolué quatre saisons.

Le centre-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval Félix Garand-Gauthier, fut réclamé au cinquième tour (37e au total) par les Tiger-Cats de Hamilton.

« En cinquième ronde, je commençais à être nerveux et j’avais chaud, mais les Tiger-Cats m’ont choisi avec le premier choix, a-t-il raconté celui qui qui portait déjà fièrement une casquette de sa nouvelle équipe. Je suis vraiment content. Les Tiger-Cats m’ont dit qu’ils étaient vraiment contents que j’étais encore disponible. »

Pour la première fois depuis 2018, aucun joueur du RSEQ n’a trouvé preneur au premier tour du repêchage de la LCF.