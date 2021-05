Les tarifs de forfaits de données cellulaires au Canada en baisse depuis le début de 2021

Les tarifs de la majorité des forfaits de données cellulaires allant jusqu’à 6 giga-octets sont en baisse dans l'ensemble du Canada depuis 2021, selon ce que révèle un rapport du ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie dévoilé mardi.

«Il y a encore du travail à faire, et nous continuerons de collaborer avec les fournisseurs de services au cours des prochaines années afin de nous assurer que tous les Canadiens ont accès à des options plus abordables», a souligné le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

Le rapport, montrant les prix des différents forfaits 4G/LTE de type «apportez votre appareil», avec appels et textos illimités de 2 à 6 Go, indique des baisses de tarifs allant de 17 % à 30 % au Québec dans le premier trimestre de 2021, par rapport à 2020.

«Le gouvernement a été très clair en disant qu'il s'attendait à ce qu'au cours des deux prochaines années, les trois grands fournisseurs de service sans fil et leurs marques connexes, qui comptent pour 90 % du marché national, offrent des forfaits de 2 Go à 6 Go qui soient 25 % moins chers», peut-on lire dans un communiqué provenant du ministère.

La possibilité de prendre des mesures réglementaires pour accroître davantage la concurrence et aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de services de télécommunications serait également envisagée, selon le ministère.

Rappelons qu’en moyenne, les Canadiens ont utilisé environ 2,9 Go de données par mois en 2019. Dès 2020, le Québec était la province où les forfaits sans fil de 2 Go et de 4 Go étaient les moins chers au pays, selon Ottawa.

