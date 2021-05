L’étau se resserre

La LHJMQ est passée au travers de la première ronde des séries éliminatoires sans problèmes liés à la COVID-19. Maintenant, le circuit Courteau déménagera tous ses clubs québécois au Centre Vidéotron pour le reste des éliminatoires et le deuxième tour débute ce vendredi.

Après avoir réussi six bonnes prédictions sur sept séries au premier tour, l’auteur de ces lignes tentera à nouveau de se mouiller sans trop perdre la face !

1. Islanders c. 4. Titan

En raison des contraintes provinciales, les deux équipes des Maritimes déménageront leurs pénates à Shawinigan pour y disputer cette série. Les Islanders ont dominé en saison régulière, ne s’inclinant que cinq fois en 40 parties. Ils n’ont toutefois affronté presque aucune autre équipe que les Mooseheads d’Halifax et les Eagles du Cap-Breton, deux formations en reconstruction.

Photo d'archives

On pourra enfin voir de quel bois la troupe de Jim Hulton se chauffe face à un Titan qui est sorti gagnant du tournoi à la ronde avec une fiche de quatre victoires en six matchs. Les deux formations se sont affrontées une seule fois en début de saison et l’équipe de l’Île-du-Prince-Édouard l’avait emporté 4-2. Reposés, ils devraient sortir victorieux de cet affrontement.

Prédiction : Charlottetown en 4 parties

6. Tigres c. 7. Armada

Sans contredit la série la plus difficile à prédire de ce deuxième tour. Après avoir échappé le premier match de sa série face aux Olympiques de Gatineau, l’Armada est revenu en force remportant les trois matchs suivants. De leur côté, les Tigres ont balayé leur série face aux Huskies de Rouyn-Noranda, et ce, sans Alex Beaucage. Ce dernier sera de retour dans l’alignement de l’équipe de Carl Mallette pour la deuxième ronde.

Photo Denis Morin / LHJMQ

Acquis à la date limite des transactions, l’ancien des Huskies a joué son dernier match le 7 mars dernier. Pas de doute qu’il amènera une nouvelle dimension aux Félins. C’est pour cette raison qu’on donne l’avantage à Victoriaville, mais ce sera une série très serrée.

Prédiction : Victoriaville en 5 parties

3. Saguenéens c. 8. Remparts

Même si la rivalité entre les Sags et les Remparts n’est plus ce qu’elle a déjà été, elle existe toujours. Les Saguenéens ont eu le dessus face aux Diables rouges en saison régulière, et ce, de façon très convaincante, remportant les quatre parties entre les deux formations, inscrivant 15 buts et n’en accordant qu’un seul. De leur côté, les Remparts estiment ne pas encore avoir joué leur meilleur hockey malgré la victoire en trois parties face aux Voltigeurs de Drummondville.

Photo courtoisie, Ghyslain Bergeron / LHJMQ

Pour espérer l’emporter face à des Saguenéens plus expérimentés, ils devront espérer que leur gardien Thomas Sigouin répète ses miracles du premier tour.

Prédiction : Saguenéens en 4 parties

2. Foreurs c. 15. Océanic

L’Océanic nous a fait mentir au premier tour en éliminant les Cataractes de Shawinigan. Une surprise, certes, même si la troupe de Serge Beausoleil avait conclu sa saison de brillante façon. Maintenant, ils s’attaquent à un très gros défi. Les Foreurs de Val-d’Or ont inscrit 17 buts en trois matchs contre le Drakkar de Baie-Comeau au premier tour et leur puissance offensive sera un test pour la brigade défensive rimouskoise.

Photo courtoisie, Ghyslain Bergeron / LHJMQ

Lueur d’espoir pour Rimouski : Zachary Bolduc a participé à la période d’échauffement du dernier match de la série contre Shawi, avant de retraiter au vestiaire. Un dossier à suivre et en date de mardi, il n’avait toujours pas obtenu le feu vert. Par contre, même avec Bolduc, on voit mal les Foreurs s’incliner.