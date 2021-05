Nestlé à l’assaut des produits végétariens avec une nouvelle marque de lait végétal

ZURICH | Après les burgers végétariens, les saucisses sans viande et le thon végétal, Nestlé se renforce à nouveau sur ce segment en pleine croissance en créant une nouvelle marque de lait végétal, a-t-il annoncé mercredi.

• À lire aussi: Les cornets Drumstick font l’objet d’un rappel

Appelée Wunda, cette nouvelle marque de lait végétal est à base de protéines de pois (obtenues en séchant et en broyant des pois en farine fine). Elle doit d’abord être lancée en France, aux Pays-Bas et au Portugal avant de faire son arrivée sur d’autres marchés en Europe, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué, sans donner de détails sur le calendrier de lancement.

Ce lait végétal, qui doit également être lancé dans une version non sucrée et une au chocolat, a la particularité de pouvoir être utilisé aussi bien avec des céréales que pour agrémenter un café ou encore faire de la pâtisserie, ce qui n’est pas le cas de tous les laits végétaux, a souligné Nestlé.

Ces options de rechange au lait, à base de céréales, de noix, d'amandes ou de pois, ont souvent un goût spécifique qui ne se prête pas à tous les usages.

Les produits végétariens sont un des segments sur lesquels le groupe suisse a mis l’accent pour relancer sa croissance. Au premier trimestre, les produits d’origine végétale ont enregistré une croissance à deux chiffres, portée par sa marque Garden Gourmet, qui vend notamment des burgers végétariens et des croquettes sans viande, néanmoins au goût de poulet.

Les options de rechange aux protéines animales sont en pleine expansion avec les changements dans les modes de consommation. Selon le cabinet d’études de marchés Euromonitor International, ce marché devrait connaître des taux de croissance élevés pour le secteur de l’alimentation, de l’ordre de 6,3% par an pour les solutions de rechange au lait entre 2020 et 2025 et de 5,8% pour les substituts de viande.

Si le marché des consommateurs véganes et végétariens est relativement étroit, cette catégorie de produits dits «à base de plantes» permet de toucher un public beaucoup plus large, notamment avec l’essor des modes de consommation dits flexitariens.

Pour accélérer sa croissance dans les laits végétaux, Nestlé avait inauguré en septembre un incubateur de jeune entreprise dans son centre de recherches sur les produits laitiers à Konolfingen, en Suisse, près de Berne, avec pour objectif de stimuler l’innovation sur ce segment très porteur.