«Ovi» sur la touche jusqu’en séries?

Limité à une présence lundi soir, l’attaquant des Capitals de Washington Alex Ovechkin représente un cas incertain pour le reste des affrontements des siens en saison régulière.

Mardi, l’entraîneur-chef Peter Laviolette a toutefois voulu se faire rassurant et a indiqué qu’il croyait que son capitaine serait de retour pour les séries éliminatoires.

«Le plus important, c’est les séries éliminatoires et nous n’y sommes pas encore. J’ai l’impression que nous sommes sur la bonne voie pour qu’il soit des séries, mais nous voulons nous assurer qu’il soit en bonne santé», a dit le pilote de l’équipe qui occupe le premier rang de la section Est présentement.

Après avoir raté quatre matchs, Ovechkin était de retour dans la formation des «Caps» pour un affrontement contre les Rangers de New York. Il a toutefois effectué une seule présence sur la patinoire. «Il a participé à notre exercice du matin et il se sentait très bien, a affirmé Laviolette. Il a fait un entraînement la veille et il se sentait bien. Il n’avait pas de restriction et pas de retenue. Pour quelques raisons que ce soit, il a participé à l’échauffement [lundi] soir, il se sentait un peu différemment.»

«Quand il a effectué sa première présence sur la patinoire, il m’a dit qu’il ne se sentait pas bien et nous l’avons retiré de la partie.»

Il reste quatre parties à la saison régulière des Capitals, qui ont déjà obtenu leur billet pour les éliminatoires. Il ne serait donc pas surprenant de voir «Ovi» rester sur les lignes de côté jusqu’aux séries.

Si jamais c’est le cas, le vétéran conclurait sa 16e campagne dans la Ligue nationale avec 24 buts et 18 mentions d’aide pour 42 points en 44 rencontres.