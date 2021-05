Projet immobilier de 100 M$: Lac-Saint-Joseph s'oppose et engage des avocats

S’opposant fermement au développement immobilier de 100 M$ qui doit voir le jour à Fossambault-sur-le-Lac, la municipalité voisine, Lac-Saint-Joseph, a embauché une firme d’avocat pour entamer des démarches juridiques.

«La Ville prendra tous les moyens légaux, administratifs et politiques pour empêcher un tel développement qui ne correspond d’aucune manière à notre vision développement durable [...] », a fait savoir la municipalité par communiqué.

Rappelons que le projet se tiendrait sur le site du camping et la plage du lac Saint-Joseph, à Fossambault-sur-le-Lac, et comprendrait entre 400 et 450 nouvelles unités d’habitations et une marina accueillant une centaine d’embarcations.

Le promoteur, Éric Brideau, doit d’abord avoir l’accord de la municipalité pour effectuer un changement de zonage. Une consultation est prévue du 12 au 17 mai pour avoir l’opinion des citoyens à ce sujet.

Vive opposition

Mais déjà, la municipalité de Lac-Saint-Joseph compte bien faire entendre son opposition. Elle rappelle d’ailleurs que le terrain en question avait été cédé à la municipalité voisine en 1982 pour accommoder le propriétaire de l’époque en lui permettant de se connecter aux égouts de celle-ci.

Cette dernière déplore le «manque de consultation préalable de Fossambault-sur-le-Lac dans ce dossier aux répercussions environnementales excédant sa limite territoriale». Le projet privera également l’accès public de la plage aux résidents de la région de Québec, affirme-t-on.

C’est pourquoi la Ville a adopté une résolution, dimanche, pour obtenir les services de la firme Bélanger Sauver pour les représenter dans ce dossier. Une démarche qui a été enclenchée sans appel d’offre «en raison de l’urgence d’agir rapidement».

Pétition citoyenne

Comme le rapportait Le Journal, dimanche, plusieurs citoyens et hommes d’affaires de la région contestent également ce projet immobilier. Notamment Louis Garneau, qui affirme que «110% des résidents sont contre un projet aussi grand».

Ce week-end, une pétition a été lancée sur la plateforme Change.org pour faire barrage à la modification de zonage «permettant le développement à haute densité» du site.

«Un tel développement à haute densité va augmenter la circulation routière et le nombre de bateaux sur le lac. Le lac Saint-Joseph est un milieu naturel fragile qui doit être protégé», indique Vanessa Landry-Claverie, instigatrice de la pétition adressée au maire de Fossambault-sur-le-Lac, Jean Perron.

Au moment d’écrire ces lignes, 4150 personnes avaient signé la pétition.

Plus d’informations à venir...