Projet Laurentia: le Port de Québec promet de réduire ses émissions

Le Port de Québec ne baisse pas les bras sur Laurentia, demeure confiant que le gouvernement fédéral autorisera son projet et s'engage à réduire les émissions polluantes de ses activités actuelles.

L'avis inchangé de trois importants ministères fédéraux, Santé Canada, Environnement Canada et Pêches et Océans Canada, qui maintiennent leurs conclusions sur les effets environnementaux «négatifs» du projet de terminal de conteneurs, ne rebutent pas l'Administration portuaire de Québec (APQ).

Hugues Paris, directeur du projet Laurentia à l’APQ, tient à rappeler qu’il ne s’agit que d’une étape du processus. «Les avis qui sont là viennent de trois ministères sur les 15 qui avaient participé à la consultation. C’est partiel. Ce sont trois ministères importants, on en convient. Mais ce n’est pas le rapport final.»

Aspects économiques

L'APQ estime que les aspects économiques et stratégiques entreront en ligne de compte quand viendra le temps de trancher sur l'autorisation ou le refus du projet.

M. Paris affirme qu’il est tout à fait possible qu’Ottawa donne le feu vert au terminal de conteneurs malgré le maintien de la conclusion de l’Agence, qui appréhende des «effets négatifs environnementaux importants». «Ce ne serait pas le premier projet au Canada qui a eu des impacts significatifs et qui a été approuvé», dit-il.

L’APQ s’engage publiquement à réduire «le plus possible» les émissions de ses activités actuelles. Aux opposants qui l’exhortent à faire le ménage maintenant, avant de s’agrandir, il réplique que «le Port est capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps». Il argue que Port a besoin de Laurentia pour moderniser ses installations et donc réduire la contamination liée à l’activité sur ses quais.

Qualité de l'air

La qualité de l’air déjà affectée dans le quartier «condamne» tout projet dans le secteur si on ne se fie qu’à ce facteur, soutient M. Paris. «On plaide que la qualité de l’air s’améliore.» Et l’annonce récente de la Ville de Québec, qui interdira les vieux poêles à bois polluants aidera, selon lui. Il ajoute que Laurentia épargnera 84 000 tonnes de GES par an sur la totalité de sa chaîne logistique.

La décision revient au ministre canadien de l'Environnement, qui peut la déférer au conseil des ministres. Le ministre aura le rapport final de l’Agence en main d'ici quelques semaines, et doit rendre sa décision le 10 juin.