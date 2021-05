COVID-19: l’ex-ministre Benoît Pelletier réveillé après 56 jours dans le coma

L’ancien ministre libéral Benoît Pelletier, qui a passé 56 jours dans le coma après avoir contracté la COVID-19, a donné de ses nouvelles mardi.

«Je me sens très bien, mon moral est très bon. Tout se passe bien, je me trouve même gâté», a expliqué l’homme de 61 ans en entrevue à LCN.

Celui qui est professeur de droit constitutionnel à l’université d’Ottawa se trouve actuellement au centre de réadaptation en déficience physique La Ressource de Hull, en Outaouais.

«Sur le plan pulmonaire, je suis encore sous oxygène. J’ai bien du mal à sevrer mon oxygène. Il me reste peu à faire, mais ce qu’il me reste à faire est très difficile à réaliser. C’est un petit peu comme un marathon: les derniers miles sont durs à accomplir», a-t-il fait savoir.

Il a aussi dit qu’il avait des progrès à faire au niveau de sa mobilité.

«Je dois réapprendre à marcher. J’ai du mal à me tenir debout plus de 30 secondes ou une minute. Si j’additionne les problèmes pulmonaires aux problèmes de mobilité physique (...) si je fais des efforts, je subis une désaturation de mon oxygène. Ça devient très très compliqué pour être franc.»

M. Pelletier a raconté qu’il était en grande forme avant d’être atteint du virus et qu’il faisait de nombreux treks à travers le monde.

Passé près de la mort à «plusieurs reprises»

«Je dois vous dire que je suis passé près de la mort à plusieurs reprises, j’ai été dans le coma pendant 56 jours. Tous les médecins et les employés étaient pas mal sûrs que j’allais mourir», a-t-il confié.

Il a indiqué n’avoir que peu de souvenirs de son réveil après ses longues semaines dans le coma, seulement qu’il avait fait preuve d’une «certaine chaleur humaine» quand la sédation était moins forte.

L’ancien ministre libéral a surtout pu compter sur le support «indéfectible» de sa famille pendant sa longue hospitalisation.

«Si je me suis réveillé, en montrant des signes d’un certain enthousiasme pour ne pas dire d’un enthousiasme certain, c’est parce que j’étais motivé par l’amour de ma famille.»

Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.