Un autre gain pour Michael Houser et les Sabres

Le conte de fées s’est poursuivi pour le gardien des Sabres Michael Houser, alors que sa formation l’a emporté 4 à 3 en tirs de barrage sur les Islanders de New York, mardi à Buffalo.

L’homme masqué de 28 ans a repoussé 45 des 48 tirs de ses rivaux pour signer son deuxième gain en autant de soirs. Avant de vaincre les «Insulaires» la veille, Houser n’avait pas amorcé un match depuis le mois de mars 2020. À l’époque, il évoluait dans la Premier AA League, soit le troisième circuit professionnel en ordre d’importance en Amérique du Nord.

Dans l’affrontement du jour, deux réussites d’Anders Bjork ont permis aux Sabres de niveler la marque et de forcer la tenue d'une période supplémentaire. Le joueur obtenu contre Taylor Hall à la dernière date limite des transactions a également été l’unique marqueur de la séance de tirs de barrage.

Pavel Zacha freine les Bruins

Pavel Zacha a réussi un doublé, dont un but en prolongation, pour procurer une victoire de 4 à 3 aux Devils du New Jersey face aux Bruins de Boston, à Newark.

Jesper Boqvist et Yegor Sharangovich ont également fait scintiller la lumière rouge. Mackenzie Blackwood a également eu son mot à dire avec une prestation de 33 arrêts.

David Pastrnak a touché la cible dans la rencontre, lui qui a ainsi inscrit 200 buts en carrière. Le Tchèque est devenu seulement le troisième joueur actif de la Ligue nationale de hockey (LNH) à faire scintiller la lumière rouge 200 fois en saison régulière et 25 fois en séries éliminatoires avant ses 25 ans après Sidney Crosby et Alex Ovechkin.

Patrice Bergeron, Taylor Hall et Sean Kuraly ont enfilé l’aiguille pour les Bruins, qui avaient remporté leurs quatre sorties précédentes. Ils avaient assuré leur présence en séries éliminatoires lundi en vertu d’un gain de 3 à 0 face à ces mêmes Devils.

Les «Canes» remontent

À Raleigh, les Hurricanes de la Caroline ont comblé un déficit de deux buts pour finalement vaincre les Blackhawks de Chicago 6 à 3.

La formation gagnante a été propulsée par Andrei Svechnikov et Teuvo Teravainen. Le premier a inscrit deux filets et fourni une mention d’aide, tandis que le second a fait bouger les cordages une fois et a alimenté deux des réussites de ses coéquipiers.

L’attaquant Nino Niederreiter a également bien fait avec une récolte de deux buts. Martin Necas a engrangé l’autre réussite des «Canes».

Chez les Hawks, Alex DeBrincat a obtenu un doublé et Mike Hardman a inscrit son tout premier but dans la LNH. Le jeune homme de 22 ans y disputait son cinquième match.