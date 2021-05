COVID-19: légère hausse des cas au Québec et en Ontario

Les nouveaux cas de COVID-19 ont subi une augmentation modérée tant au Québec qu’en Ontario, mercredi.

Après s’être maintenu sous la barre des 800 cas pendant deux jours consécutifs, le Québec a signalé 915 infections et cinq décès supplémentaires, donc un survenu au cours des 24 dernières heures, si bien que le total cumulatif atteint désormais 354 390 cas et 10 964 pertes de vie.

Les hospitalisations ont diminué (588, -6), de même que les gens recevant des soins aigus (152, -3). Près de 40 000 tests de dépistage ont été réalisés en date du 3 mai et un peu plus de 57 000 Québécois ont relevé une manche mardi pour recevoir une dose de l’un des vaccins approuvés pour lutter contre la COVID-19.

Selon les données de la santé publique, les régions qui ont déclaré le plus de nouveaux cas mercredi sont Montréal (255 cas), Chaudière-Appalaches (120 cas), la Capitale-Nationale (89 cas) et la Montérégie (88 cas).

Pour sa part, l’Ontario a pu se réjouir, malgré une légère augmentation, de s’être maintenu sous les 3000 cas pour une deuxième journée consécutive. Mercredi, la province la plus peuplée a comptabilisé 2941 contaminations, soit 150 de plus que la veille. C’est moins que les 3732 cas de lundi et les 3369 cas de dimanche.

Les hospitalisations ont reculé (2075, -92), incluant les gens aux soins intensifs (882, -4), mais plus de gens nécessitent de l’oxygène (620, +11).

Toronto demeure le principal foyer de la pandémie en Ontario (924 cas), devant ses régions immédiates de Peel (565 cas), de York (254 cas) et Durham (171 cas).

Les autres provinces et territoires qui ont mis leurs données à jour sont le Manitoba (272 cas et 2 décès), Terre-Neuve-et-Labrador (6 cas) et le Nunavut (5 cas).

En après-midi, le Canada comptait un cumulatif de 1 254 088 cas et de 24 447 morts (+51).

La situation au Canada

Ontario: 479 633 cas (8187 décès)

Québec: 354 390 cas (10 964 décès)

Alberta: 198 653 cas (2099 décès)

Colombie-Britannique: 132 353 cas (1597 décès)

Saskatchewan: 42 006 cas (499 décès)

Manitoba: 40 085 cas (982 décès)

Nouvelle-Écosse: 3007 cas (69 décès)

Nouveau-Brunswick: 1958 cas (38 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1114 cas (6 décès)

Nunavut: 540 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 183 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 71 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 254 088 cas (24 447 décès)

