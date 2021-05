Départ de Régis Labeaume: réactions et hommages affluent

Les quatre mandats de Régis Labeaume auront marqué de nombreux élus et personnalités du Québec qui ont en grand nombre partagé leurs réactions, après l’annonce de son départ en novembre, mercredi.

La longévité et le dévouement du maire de Québec pour sa ville ont été salués par plusieurs d’entre eux, dont l’actuel premier ministre du Québec, François Legault.

Je veux remercier Régis Labeaume pour ses 13 années de service comme maire de Québec. Pendant plus d’une décennie, il a servi les gens de Québec avec passion et fierté. Il peut partir la tête haute. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. pic.twitter.com/HIi1qrjbQ7 — François Legault (@francoislegault) May 5, 2021

«Pendant plus d’une décennie, il a servi les gens de Québec avec passion et fierté. Dans chacune de ses décisions, je sais qu’il avait toujours l’intérêt de ses concitoyens à cœur. Son leadership aura permis de concrétiser beaucoup de grands projets, notamment pour les célébrations du 400e de Québec. Il laisse un legs impressionnant à notre capitale nationale. Ça fait bizarre d’imaginer Québec sans le maire Labeaume, tellement il a marqué sa ville. Il peut partir la tête haute. Je lui souhaite le meilleur pour la suite», a déclaré M. Legault.

«Personne ne peut mettre en doute l'intensité et l'authenticité de son attachement et de son investissement personnel et professionnel. Monsieur le maire, merci pour ces 13 années», a de son côté écrit la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, sur Twitter.

Régis Labeaume aura été un homme passionné durant ses 4 mandats à la tête de notre @villequebec. Personne ne peut mettre en doute l'intensité et l'authenticité de son attachement et de son investissement personnel et professionnel. Monsieur le maire, merci pour ces 13 années. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) May 5, 2021

Par le même canal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reconnu qu’elle accueille la nouvelle «avec émotion». Elle a remercié M. Labeaume pour sa «collaboration» dans des dossiers comme le transport collectif et la qualité de vie des citoyens. «Régis est, et restera un ami cher à la métropole», selon elle.

«Ton dévouement pour la ville depuis 14 ans est remarquable. Tu peux certainement partir avec le sentiment du devoir accompli», a estimé le prédécesseur de Mme Plante, Denis Coderre.

(2/2) Cette collaboration a permis à la capitale et à la métropole du Québec d'être au diapason, en termes de transport collectif, de logement et de qualité de vie de nos citoyen-nes. Régis est, et restera un ami cher à la métropole. Merci pour tout. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) May 5, 2021

Les adversaires politiques du maire Labeaume, sur la scène municipale, ont aussi tenu à souligner sa contribution. «C’est un batailleur. Je suis très bien placé pour le savoir», a lancé Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, parlant d’une «page d’histoire qui se tourne».

«Je salue M. Labeaume. Il a donné beaucoup. Il a modernisé la Ville, il a mis Québec sur la map, comme on dit, alors en ce sens, c’est quelqu’un qui aimait Québec», a reconnu Jean Rousseau, de Démocratie Québec.

Merci Régis Labeaume. Je garderai toujours un souvenir riche et formateur de notre collaboration quand j’ai été ministre des Affaires municipales. #AssNat #PolQc #PQ — Sylvain Gaudreault (@SylvainGaudrea2) May 5, 2021

J’aimerais remercier le maire Labeaume pour ses nombreuses années de service. https://t.co/yqz4fkpYmz — 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤𝙥𝙝𝙚𝙧 𝙎𝙠𝙚𝙚𝙩𝙚 (@Cskeete) May 5, 2021

Régis, merci pour ton audace, pour ta détermination et pour ta vision qui font de la @villequebec, cet endroit envié partout sur la planète !



De notre collaboration, je retiens ton amour des gens et tous ces grands projets réalisés.



Prends soin de toi et à bientôt ! — Dominique Anglade (@DomAnglade) May 5, 2021

Je salue Régis Labeaume pour son dévouement au service des citoyennes et citoyens de Québec. Dans mes anciennes fonctions ce fut un immense plaisir de travailler ensemble. pic.twitter.com/n2yFufN8eU — Christine St-Pierre (@stpierre_ch) May 5, 2021

Je tiens à saluer l’immense travail accompli par le maire Régis Labeaume pour la ville de Québec lors des 14 dernières années.



Un homme et un politicien comme il s’en fait peu. Ça été un plaisir de travailler avec toi Régis. Tu peux dire mission accomplie! — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) May 5, 2021

Un pilier de la politique municipale québécoise tirera sa révérence à la fin de l'année.



M. Labeaume peut certainement être fier d’avoir fait entrer notre capitale nationale dans le 21e siècle avec le projet de tramway.



Pars en paix Régis, et profite des bons moments à venir! — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) May 5, 2021

Je te comprends, Régis. Tu mérites du temps, de l’amour et des matins tranquilles à ne rien faire (si tu en es capable... Publiée par Catherine Dorion sur Mercredi 5 mai 2021

En mon nom et en celui du @partiquebecois, je remercie Régis Labeaume pour ses 13 années de service public et de dévouement envers notre capitale nationale.



Merci, M. Labeaume. #polqc — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) May 5, 2021

Félicitations à Régis Labeaume pour tout ce qu’il aura réussi à accomplir à la tête de la Ville de Québec ces 14 dernières années. Sa vision pour une meilleure cohésion sociale et un vivre-ensemble harmonieux m’inspire beaucoup. #polmun #polqc — Catherine Fournier (@CathFournierQc) May 5, 2021