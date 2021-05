Infrastructures de communication: la Caisse de dépôt consolide sa présence en Europe

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé mercredi une participation de 30 % dans l’entreprise d’infrastructures de communication ATC Europe dans le cadre d’un partenariat stratégique avec American Tower, une fiducie de placement immobilier.

Selon l’entente, American Tower conservera le contrôle de la gestion des opérations d’ATC Europe, tandis que l’investisseur institutionnel québécois obtiendra des sièges au conseil d’administration et certains droits de gouvernance au sein de l’entreprise qui a un portefeuille de 30 000 sites de communication.

La transaction de 1,6 milliard d’euros (environ 2,35 milliards $ CAN) permettra aux deux partenaires de consolider leur présence sur le Vieux Continent à un moment où le déploiement de la technologie 5G ne manquera pas de doper la demande en infrastructures de communication.

«Cette plateforme de croissance spécialisée avec un chef de file mondial nous permet d’accroître notre présence dans des marchés européens clés comme l’Allemagne, la France et l’Espagne, et de contribuer au développement de réseaux de télécommunication essentiels, à une époque où les besoins sont plus importants que jamais», a indiqué par communiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

«Cette transaction contribue au financement de notre acquisition en cours de Telxius, qui transformera notre envergure et confirmera notre position de chef de file dans des marchés très intéressants comme l’Allemagne et l’Espagne, et crée un cadre attrayant grâce auquel les occasions d’expansion futures pourront être évaluées et financées», a commenté Tom Bartlett, président et chef de la direction d’American Tower.

La clôture de la transaction est prévue au troisième trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment les approbations réglementaires, ont précisé les deux partenaires.