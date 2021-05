Le festival Juste pour rire confirme sa tenue cet été pour la mi-juillet

Alors que les Francos et le Festival de Jazz de Montréal ont reporté leurs éditions au mois de septembre, le festival Juste pour rire a confirmé mercredi que sa 39e édition se déroulera comme prévu, à partir du 15 juillet.

« Ça n’a jamais été dans nos plans de déplacer notre festival ou de l’annuler. On y va contre vents et marées », a lancé le vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon.

Étant donné que la situation de la pandémie est encore incertaine pour cet été, Juste pour rire a prévu différents scénarios en fonction des mesures sanitaires dictées par la Santé publique. À l’heure actuelle, sa programmation comprendra à la fois des spectacles virtuels, mais aussi quelques-uns en présentiel.

Le festival anglophone Just For Laughs a quant à lui approché plusieurs humoristes américains pour qu’ils enregistrent des numéros de stand-up dans des studios à Los Angeles et New York. Des humoristes européens participeront également au volet numérique du festival.

Du côté de l’autre festival d’humour montréalais, le Grand Montréal Comique, les organisateurs ont confirmé au Journal que l’événement était reporté à l’automne.