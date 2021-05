Les Celtics rattrapent le Heat au classement

Impliqués dans une course pour la sixième place, qui permettrait d’éviter d’avoir à prendre part au tournoi qualificatif pour accéder aux séries éliminatoires, les Celtics de Boston ont écrasé le Magic par la marque de 132 à 96, mercredi à Orlando.

Les visiteurs ont ainsi rejoint le Heat de Miami, au sixième rang de l’Association de l’Est, avec une fiche de 35-31.

Sur le parquet du Amway Center, Kemba Walker a mené les siens avec une performance de 32 points. Il a été aidé par son coéquipier Jayson Tatum, qui en a ajouté 27.

Dans le camp adverse, Dwayne Bacon et Moritz Wagner ont inscrit 20 points, tandis que Mo Bamba et R.J. Hampton ont réussi des doubles-doubles respectifs de 19 et 18 points, ainsi que 15 et 10 rebonds.