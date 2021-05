Manque criant de couturières au Saguenay

Les couturières sont incapables de recruter de la main-d'œuvre. À un point tel qu'un commerce de Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, devra malheureusement fermer après 30 ans d'opération.

«On n'a pas de relève et je suis inquiète de ça, il n'y a pas de cours qui se donne depuis 2012», a confirmé mercredi en entrevue avec TVA Nouvelles la propriétaire de Confection Marau, Marielle Lavoie

Elle a multiplié les démarches afin de trouver une personne pour reprendre les rênes de son entreprise.

«Ça fait presque un mois et demi et il n'y a rien, personne», a expliqué la propriétaire.

«J'aurais aimé avoir une fille pour m'aider, faire un peu plus de temps. C'est ça que je disais à mon époux, ça va être vraiment fini», a affirmé Mme Lavoie.

Au Royaume du Coupon, c'est la même situation. Quatre couturières travaillent à temps plein et elles en ont plein les bras.

«Ces temps-ci, on en aurait besoin de deux autres sur le plancher pour arriver à satisfaire la clientèle», a raconté la propriétaire, Lucie Lamontagne.

Elle affiche depuis 10 ans une offre d'emploi, mais elle n'a toujours pas trouvé la perle rare.

«On pense peut-être devoir faire une demande à l'étranger pour la relève», a confirmé Mme Lamontagne

Chez Bilodeau, à Normandin, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Ils se préparent à accueillir cinq travailleuses du Mexique.

«Ça fait 4-5 ans, je te dirais, qu'on manque de couturière, on refuse des contrats, on est obligé d'envoyer du stock à l'extérieur», a signalé le propriétaire de Bilodeau Canada, Mario Bilodeau.

Ces difficultés de recrutement freinent même le développement de l'entreprise.

«On a travaillé toute une vie pour créer une expertise, une clientèle et quand on a des contrats, on n'est pas capable de fournir», a déclaré M. Bilodeau.

Ainsi, il ne faudrait pas vous surprendre de payer plus cher pour vos réparations dans les prochaines années.