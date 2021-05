Nick Foligno peut oublier le Canadien

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Nick Foligno ratera le match de jeudi contre le Canadien de Montréal en raison d’une blessure au haut du corps et son cas est évalué quotidiennement, a mentionné son entraîneur-chef Sheldon Keefe, mercredi.

Il ne faut pas s’attendre non plus à voir Foligno affronter le Bleu-Blanc-Rouge samedi, selon le réseau Sportsnet. À l’entraînement du jour, Joe Thornton l’a remplacé au sein du trio d’Auston Matthews et de Mitch Marner.

Foligno a quitté la rencontre de lundi face au Tricolore en deuxième période. Le vétéran de 33 ans a obtenu quatre mentions d’aide en cinq parties avec les Leafs depuis son acquisition des Blue Jackets de Columbus. Pour l’ensemble de la campagne, il a récolté 20 points en 47 duels.

La semaine prochaine, les Leafs doivent conclure le calendrier régulier avec des visites chez les Sénateurs d’Ottawa et les Jets de Winnipeg.