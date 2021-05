Est-ce que la troisième réouverture sera la bonne ? Pour la première fois depuis le début de la pandémie, des exploitants de salles de spectacle de Québec disent avoir confiance qu’ils ouvriront leurs portes pour ne plus les refermer à compter de lundi.

« Cette semaine, on sent que le vent tourne », se réjouit Samantha McKinley, directrice des communications du Festival d’été, qui gère l’Impérial Bell, dans le quartier Saint-Roch.

Comme d’autres, elle remarque que le rythme de la vaccination s’accélère et que de plus en plus de pays annoncent des plans de déconfinement mieux définis.

« Je me croise les doigts et je touche du bois pour ne pas que d’autres variants arrivent, mais on a l’impression que durant les semaines qui s’en viennent, on va avoir des nouvelles de plus en plus intéressantes », dit Mme McKinley.

Même son de cloche au Capitole, où la directrice générale, Dominique Thomas, a aussi l’impression que le cha-cha-cha des ouvertures suivies de fermetures tire à sa fin.

« Et il le faut », observe-t-elle, en songeant au casse-tête que représente la planification d’un calendrier de concerts en pleine crise sanitaire.

Optimisme prudent

À la salle Albert-Rousseau, le directeur Claude Désormeaux fait preuve d’un optimisme prudent. « On ose espérer », dit celui qui repartira la machine en grande puisque des spectacles sont prévus tous les soirs, du 10 au 17 mai.

Son homologue du Palais Montcalm, Sylvie Roberge, préfère rester sur ses gardes.

« Nous ne savons plus trop quoi penser. La vaccination va très bien, mais je ne devine pas l’avenir. Alors même pour l’automne, on continue de programmer en hybride [en salle et en ligne] autant que possible. De cette façon, on se met à l’abri s’il y a une autre fermeture », explique-t-elle.

Pour l’instant, le retour en salle se fera à un rythme progressif. Coincés par l’obligation de maintenir deux mètres de distance entre chaque spectateur ou bulle familiale, les diffuseurs se sont faits à l’idée qu’ils devront se contenter de jauges réduites pour un certain temps.

Sont-ils en faveur de la mise en place d’un passeport vaccinal, si ça veut dire plus de places à offrir ?

« Je ne me prononcerai pas sur le côté éthique, mais si ça permet de présenter des shows, go », répond Dominique Thomas. « Nous allons accueillir favorablement tous les outils qui nous permettraient de reprendre les opérations. Pour le passeport, si la Santé publique le permet, nous allons emprunter cette voie », renchérit Samantha McKinley.

DES SPECTACLES À VENIR EN MAI

10 : L’avalée des avalés, Salle Albert-Rousseau

11-12 : Korine Côté, Salle Albert-Rousseau

13-14 et 25 : Pierre-Yves Roy-Desmarais, Salle Albert-Rousseau

14 : Orloge Simard, Capitole

14 : Guy Bélanger, Théâtre Petit Champlain

15 : Émilie Clepper, Théâtre Petit Champlain

15 : Philippe Laprise, Salle Albert-Rousseau

16 : Pour une histoire d’un soir, Salle Albert-Rousseau

17 : Arnaud Soly, Salle Albert-Rousseau

19-20 : Mike Ward, Salle Albert-Rousseau

20 : Alex Roy, Théâtre du Petit-Champlain

20 : Emmanuel Bilodeau, Centre d’art La Chapelle

21 : Billy Tellier, Salle Albert-Rousseau

21 : Mathieu Lippé, Théâtre du Petit-Champlain

21-22 : Geneviève Jodoin, Centre d’art La Chapelle

22 : Dominique Fils-Aimé, Palais Montcalm

22 au 24 : Louis-José Houde, Théâtre Petit Champlain

26 : Yannick De Martino, Salle Albert-Rousseau

26-27 : Mariana Mazza, Centre d’art La Chapelle

28 : The Franklin Electric, Palais Montcalm

29 : Les Grandes Crues, Salle Albert-Rousseau

31 : Michel Barrette, Salle Albert-Rousseau