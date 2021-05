Projet immobilier à la Plage Lac Saint-Joseph: nous sommes contre ce mégaprojet qui ne reflète pas nos valeurs

Récemment, un promoteur privé a rendu public un mégaprojet de développement immobilier sur le site actuel de la plage et du camping lac Saint-Joseph. Aux antipodes de la vocation actuelle de ce site exceptionnel, ce projet de 100 millions $ prévoit jusqu’à 450 unités d’habitation comprenant 7 bâtiments de 5 étages, de nombreux autres bâtiments et une nouvelle marina.

Qui plus est, l’accès à cette magnifique plage sera dorénavant limité aux seuls nouveaux résidents du projet, privant du même coup les habitants de la région d’accéder à cette plage de sable naturelle.

Une orientation inacceptable

Dans sa forme actuelle, ce projet ferait du Lac Saint-Joseph une sorte de club privé réservé aux seuls riverains, une orientation totalement inacceptable à nos yeux. Outre les nombreux visiteurs estivaux, une large majorité des résidents actuels autour du lac Saint-Joseph apprécient les lieux pour leur proximité avec la nature et la biodiversité et l’accès aux berges.

En acceptant d’appuyer sans réserve ce projet immobilier sans concertation préalable auprès des deux autres municipalités riveraines au Lac Saint-Joseph (soient les villes de Lac Saint- Joseph et de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier), nous sommes d’avis que le Conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a fait preuve de manque évident de transparence et d’une évaluation erronée de la volonté de résidents!

Cette ville qui aimerait accueillir ce mégaprojet va certes encaisser davantage de taxes foncières, mais semble faire fi des impacts négatifs (environnemental, étalement urbain, fluidité routière, etc.) allant au-delà de ses limites géographiques de son territoire! Ce mégaprojet, sans consultation préalable de l’ensemble des parties prenantes, est donc contraire aux principes de développement durable.

Impact majeur sur la biodiversité

Ce projet amènerait aussi dans son sillage la détérioration d’un milieu naturel et aurait un impact considérable sur la biodiversité.

Il est logique de penser que parmi les 450 unités, plusieurs auront le désir de posséder un bateau à moteur. À cet égard, le promoteur a d’ailleurs prévu une marina pouvant accueillir près d’une centaine d’embarcations au cœur d’un écosystème fragile.

Une augmentation massive du nombre embarcations aura un impact négatif certain sur la biodiversité et l’état de santé du lac déjà menacés par le fort volume d’embarcation lors des chaudes journées d’été. Ce mégaprojet ne correspond aucunement à la vision de développement des citoyens des trois villes ceinturant le lac Saint-Joseph.

Une consultation nécessaire

À titre de citoyens, nous voulons faire savoir aux élus actuels de la ville de Fossambault-sur-le-Lac que ce mégaprojet n’a pas reçu l’acceptabilité sociale nécessaire à sa réalisation. Si le Conseil municipal de cette ville a à cœur l’environnement et prêt à faire preuve de transparence, il devrait être favorable à la tenue d’une consultation conjointe telle un référendum avec la Ville du Lac Saint-Joseph, partie prenante dans ce dossier et propriétaire de cet emplacement jusqu’en 1980 avant sa cession à Fossambault sur le Lac pour « accommoder » les propriétaires du camping et de la plage Germain.

Nous, cosignataires et citoyens de Fossambault-sur-le-Lac et de ville de Lac St-Joseph, sommes contre ce mégaprojet puisqu’il ne reflète ni nos valeurs, ni notre vision de développement durable.

