Chantier Davie décroche un contrat important

L’un des deux brise-glaces polaires dont veut se doter le gouvernement fédéral sera construit par Chantier Davie, à Lévis, dès qu’il aura complété le processus de sélection en cours pour devenir le troisième partenaire dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Seaspan de Vancouver construira le deuxième navire. Selon les premières estimations, la construction de ces brise-glaces créera environ 300 emplois par navire et près de 2 500 emplois dans la chaîne d’approvisionnement.

«On a un pas concret qui est posé par le gouvernement fédéral où on a un brise-glace qui sera probablement top niveau au monde. Le chantier Davie démontre son leadership au niveau canadien dans la construction navale. C'est porteur d’avenir comme c’est pas possible avec tout le cheminement de ce chantier. Davie est en mesure de faire la preuve de son calibre international incontestable. Pour le Canada entier, Davie devient un joueur incontournable. Au-delà du papier et de dire que Davie fait partie de la Stratégie navale, ça prend des gestes concrets, et là on en a un aujourd’hui», a réagi Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Le premier brise-glace sera livré d’ici 2030, soit l’année de la mise hors service du NGCC Louis S. St-Laurent. La date précise de la livraison des brise-glaces sera déterminée une fois que les ententes avec les chantiers navals seront en place.

— Avec la collaboration de Stéphanie Martin.