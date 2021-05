Coupe Memorial 2022: les Remparts confiants de pouvoir présenter le tournoi

Il y a un an jour pour jour, Patrick Roy dévoilait l’intérêt des Remparts de Québec à recevoir le tournoi de la Coupe Memorial en 2022. Une année pandémique et une lumière qui se pointe au bout du tunnel plus tard, les Diables rouges sont encore plus confiants de pouvoir présenter ce tournoi qui débutera le 2 juin 2022.

Même si les deux dernières éditions de cette célébration du hockey junior canadien ont été annulés, la Ligue canadienne de hockey a décidé de maintenir le calendrier qui avait été mis en place avant la pandémie si bien que la LHJMQ ne perdra pas son tour et présentera le tournoi en 2022.

Pour l’instant, le processus de candidature n’a toujours pas été enclenché mais les Remparts sont fin prêts à présenter la leur.

« Notre décision de présenter notre candidature est là depuis longtemps. Ça fait deux ans que Patrick (Roy) et moi travaillons à bâtir une équipe qui sera prête à compétitionner en 2022. On n’a pas encore les éléments du cahier de charge mais rien ne me laisse entrevoir qu’on ne sera pas capable de le faire », a mentionné le président de l’équipe, Jacques Tanguay.

L'EXPÉRIENCE DE 2015

Après avoir organisé le tournoi en 2015, M. Tanguay estime que son équipe et la ville de Québec ont toute l’expertise déjà en place pour accueillir celui de 2022.

« Le dépôt d’une candidature comme ça, ce n’est pas seulement l’affaire d’une équipe de hockey. C’est toute une région et la ville de Québec est déjà super bien structurée pour recevoir ce type d’événement. Je n’ai aucune inquiétude de ce côté. »

« UNE RELANCE INCROYABLE »

Les Remparts tiennent à présenter ce tournoi pour plusieurs raisons. Non seulement, la prochaine saison sera la 25e de l’équipe depuis sa renaissance en 1997 mais, aussi, la Coupe Memorial de 2022 sera la première en trois ans.

Québec aura donc l’occasion de recevoir un événement qui créera assurément un engouement important.

« La prochaine coupe Memorial va confirmer une relance extraordinaire du hockey junior. Il va y avoir un intérêt incroyable et le tournoi sera présenté au début de l’été, à une période ou la ville est belle. En plus, la pandémie sera de loin avancée par rapport à aujourd’hui. On est très excité à l’idée de recevoir cet événement. »

Par ailleurs, les Remparts ont annoncé jeudi matin que les abonnements de saison pour la campagne 2021-2022 étaient désormais en vente.