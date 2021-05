Encore un effort à faire pour la vaccination en Beauce

La campagne de vaccination en Chaudière-Appalaches va bon train, même s’il reste du travail à faire pour combler l’ensemble des plages horaires disponibles dans le secteur critique que demeure la Beauce.

Si des plages horaires devront être ajoutées à la fin mai pour répondre à la demande dans le secteur de Lévis, les gens de la Beauce souhaitant un vaccin pourraient le recevoir plus rapidement.

«C’est là qu’il y a le plus de disponibilités actuellement», lance la directrice de la campagne régionale, Marie-Ève Tanguay, invitant les gens à aller se faire vacciner dans le contexte épidémiologique local qui place les gens à risque.

Conscient de cette réalité, le CISSS travaille fort avec les entreprises du coin pour sensibiliser les travailleurs au vaccin. L’organisation a aussi fait appel à une fondation locale pour établir le contact avec les gens durs à convaincre.

«Le partenariat vise à faire des actions directes dans la communauté, par les réseaux sociaux aussi, pour échanger, amorcer le dialogue avec des gens qui seraient plus réticents», explique Mme Tanguay.

Couverture encourageante

Dans le portrait global de la région, la réponse au vaccin demeure malgré tout très encourageante. La couverture dépasse les 75% pour chacune des tranches d’âge au-dessus de 65 ans. Chez les 45-49 ans, il ne reste qu’à 3000 personnes à prendre rendez-vous pour atteindre la cible.

«La population répond à l’appel», assure la gestionnaire, qui a bon espoir d’atteindre l’objectif de vacciner l’ensemble des adultes qui le désirent d’ici le 24 juin.

«On pourrait même devancer un peu», soutient-elle, ajoutant attendre la confirmation officielle des allocations de doses pour juin.

Les prochaines tranches d’âge à ouvrir peuvent s’attendre à être vaccinées au début de juin, estime Marie-Ève Tanguay.

«On peut entrevoir le début juin, peut-être la fin mai. C’est important que les gens vérifient souvent les disponibilités parce que des plages peuvent s’ajouter», souligne la gestionnaire.

Prêts pour le milieu scolaire

Pour ce qui est de la vaccination des adolescents, confirmée jeudi par Québec, le CISSS indique être prêt. L’opération pourrait potentiellement se dérouler dans les établissements scolaires.

«Ce sont des opérations qu’on est habitués de faire en milieu scolaire, il ne faut que l’adapter à la réalité COVID. [...] Les équipes mobiles qui vaccinent présentement en milieu de vie, quand on aura fini les 2e doses, on regagne cette capacité-là. On a aussi les ressources en vaccination scolaire qui pourront venir à contribution», précise Mme Tanguay.

