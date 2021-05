Frederik Andersen bientôt de retour dans la LNH

Le gardien de but des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen franchira une étape de plus dans son processus de rééducation, jeudi soir, lui qui devait disputer la moitié d’un match avec les Marlies de Toronto, dans la Ligue américaine.

Le Danois a été tenu à l’écart des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 19 mars, en raison d’une blessure à un genou.

«C’est une bonne façon pour lui de retrouver la forme, a mentionné l’entraîneur-chef de la formation torontoise, Sheldon Keefe, dont les propos ont été repris par le site de la LNH, mercredi. On passera à la prochaine étape ensuite.»

Le gardien a pris part à un deuxième entraînement complet en compagnie de ses coéquipiers, mercredi. Le lendemain, il allait affronter les tirs du Moose du Manitoba.

«[Mercredi] était une journée importante pour lui et selon toute vraisemblance, sa journée s’est bien déroulée et il se sent bien», a ajouté Keefe.

«C’est bien de le voir progresser et se rapprocher d’un retour, a commenté John Tavares. Évidemment, on aime notre équipe quand elle est complète.»

La saison des Maple Leafs se terminera avec un affrontement contre les Jets de Winnipeg, le 14 mai. Ils entameront ensuite les séries éliminatoires.