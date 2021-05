Jeff Carter et les Penguins se moquent des Sabres

L’attaquant des Penguins Jeff Carter a transporté son équipe sur ses épaules en inscrivant quatre buts dans une victoire de 8 à 4 contre les Sabres de Buffalo, jeudi à Pittsburgh.

L’athlète de 36 ans a inscrit ses deux premiers filets à deux minutes d’intervalle au premier vingt. Il procurait ainsi une avance de 2 à 1 aux siens.

Acquis à la date limite des transactions des Kings de Los Angeles en retour de deux choix au repêchage, Carter a complété son tour du chapeau au début de la deuxième période. Il redonnait ainsi une priorité d’un but à la formation de la Pennsylvanie. Il a terminé sa superbe soirée de travail avec son 16e filet de la saison, au dernier tiers.

En plus de Carter, Jared McCann, Brian Dumoulin, Sidney Crosby et Kasperi Kapanen ont déjoué le gardien Michael Houser, qui a cédé huit fois sur 34 tirs.

Le Québécois Frédérick Gaudreau et McCann ont accumulé trois points chacun dans la victoire.

Drake Caggiula, deux fois, ainsi que Jeff Skinner et Tage Thompson ont assuré la réplique des Sabres. Le gardien Tristan Jarry a signé la victoire malgré une faible performance de 19 arrêts.

Les Penguins s’emparent ainsi du premier rang de la division Est, deux points devant les Capitals de Washington. Ces derniers ont toutefois joué deux matchs de moins.

Les Rangers manquent d’énergie

À Boston, les Rangers ont semblé amorphes dans un revers de 4 à 0 face aux Bruins.

Le gardien de l’équipe locale, Jeremy Swayman, n’a eu qu’à repousser 15 tirs pour signer le blanchissage.

À l’autre bout de la patinoire, Igor Shesterkin a cédé devant Patrice Bergeron, Charlie McAvoy, Jake DeBrusk et Brandon Carlo, lui qui a finalement fait face à 34 lancers.

La deuxième réussite des Bruins est survenue alors qu’ils jouaient avec l’avantage d’un homme.

Les Islanders s’écrasent

À New York, les Islanders ont vu leurs chances de faire mieux qu’une quatrième place dans la division Est diminuer dramatiquement à la suite de la victoire des Bruins et de leur propre défaite, par la marque de 2 à 1, contre les Devils du New Jersey.

Pavel Zacha a d’abord ouvert la marque, au premier vingt, tandis que Michael McLeod a été l’autre buteur des vainqueurs, au deuxième engagement.

Le Québécois Anthony Beauvillier a assuré la réplique des Islanders.

Mackenzie Blackwood a signé la victoire grâce à une performance de 32 arrêts, tandis que son vis-à-vis, Semyon Varlamov, a repoussé 23 des 25 rondelles auxquelles il a fait face.