«Arsenault et Fils»: Karine Vanasse et Luc Picard en vedette dans le nouveau film de Rafaël Ouellet

Karine Vanasse et Luc Picard partageront la vedette d’Arsenault et Fils, le nouveau film du cinéaste Rafaël Ouellet dont le tournage prendra son envol le 15 mai.

Guillaume Cyr, Micheline Lanctôt, Julien Poulin et Pierre-Paul Alain seront aussi de la distribution du cinquième long métrage de Ouellet, qui sera aussi tourné dans sa ville natale de Dégelis, dans le Bas-Saint-Laurent, et à Bolton.

Le récit s’articule autour d’une famille du Bas-du-Fleuve, qui règne en roi et maître dans un petit village et font de l’argent en pratiquant la chasse illégale. Leurs liens étroits seront secoués par le retour au bercail d’un fils et l’arrivée dans le décor d’une animatrice de radio.

Arsenault et Fils devrait prendre l’affiche en 2022.

À VOIR AUSSI...