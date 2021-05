Lehouillier lance un vibrant hommage à Labeaume

Malgré les divergences qu'il a eues avec son homologue de Québec, le maire de Lévis a salué la contribution de Régis Labeaume à l'émancipation de la capitale et reconnu son «indéfectible détermination», dans le dossier du tramway.

«Notre grande réussite ensemble, c'est que malgré les divergences, tous les deux on est restés au-dessus de la mêlée pour faire évoluer ces grands dossiers», a exprimé Gilles Lehouillier jeudi matin, dans un vibrant hommage qu'il a livré, en ouverture d'une conférence de presse qu'il donnait sur un tout autre sujet.

Tramway

Le maire de Lévis a insisté sur l'implication sans relâche de Régis Labeaume pour faire avancer le dossier du réseau de tramway, parfois contre vents et marées.

«Des fois, je disais à mes conseillers politiques : Je ne sais pas comment il fait pour passer au travers. Il y a des périodes qui sont très difficiles. Je veux saluer cette détermination indéfectible du maire. N’eut été de sa détermination, le tramway serait déjà un projet mort.»

Le maire de Lévis a souligné que leur cohabitation n'a pas toujours été un fleuve tranquille, parlant de «différends» sans les nommer.

L'abandon du projet de SRB après le retrait de la Ville de Lévis a été le plus marquant d'entre eux, alors que le froid perdure depuis entre les deux maires.

Les désaccords sur le dossier du troisième lien ont aussi défrayé la manchette.

Mais hier, l'heure était aux hommages pour Gilles Lehouillier, qui a tenu à souligner l'«harmonie» de leurs discussions à la Communauté métropolitaine de Québec et l'«aboutissement» de l'interconnexion du réseau de tramway avec les autobus de Lévis.

«Cette solidarité, même si elle n'est pas toujours apparente, est quand même très forte.»

«Ce qui m’a le plus impressionné dans la carrière de M. Labeaume, c’est la détermination.

Jamais je n’ai vu un maire aussi déterminé dans ma carrière politique.»

Inspiré de Québec

M. Lehouillier a souligné que Lévis s'inspire d'ailleurs du cadre financier et de la gestion de la dette mis en place par l'administration Labeaume. «M. Labeaume a vraiment réussi à faire adopter un cadre financier avec une solide politique de gestion de la dette. On regarde ça. On veut s'inspirer des meilleures pratiques.»

Il a souligné la contribution de Régis Labeaume au rayonnement de sa ville au niveau international et à la fierté conférée à ses concitoyens. «Le maire Labeaume va passer à l’histoire de cette ville qu’il a propulsée à de très hauts niveaux.» Il lui a souhaité du repos.

Les autres conseillers de Lévis ont joint leur voix à celle du maire pour souhaiter d'avance une bonne retraite à M. Labeaume.

