Nouveau vol d’essai de la capsule Starliner de Boeing vers l’ISS fin juillet

WASHINGTON | Une nouvelle mission d’essai non habitée de la capsule spatiale de Boeing, Starliner, qui doit à terme servir de taxi pour acheminer des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), a été fixée à fin juillet après avoir été plusieurs fois repoussée.

Le décollage est désormais prévu le 30 juillet à 14H53 heure locale. Si tout se passe comme prévu, la capsule devrait s’amarrer à l’ISS le jour suivant.

«La nouvelle fenêtre de lancement résulte du calendrier des véhicules visitant la Station spatiale, de la préparation de Starliner, et de la disponibilité de la fusée Atlas V de United Launch Alliance», qui lance la capsule, a déclaré la NASA dans un communiqué.

«Boeing va également continuer à travailler sur les logiciels pour son premier vol avec des astronautes (...) jusqu’au milieu de l’été», a précisé l’Agence spatiale américaine.

Un test habité de Starliner est prévu par la suite, normalement en septembre.

«Boeing s’engage à transporter de façon sûre et viable des équipages et des approvisionnements depuis et vers des destinations en orbite basse de la Terre», a déclaré Boeing dans un communiqué.

En décembre 2019, lors d’un premier vol d’essai, la capsule n’avait pas réussi à s’amarrer à l’ISS, et était revenue sur Terre prématurément -- un revers pour ce géant de l’industrie aérospatiale.

La Nasa avait ensuite établi une longue liste de recommandations à Boeing, qui concernaient en premier lieu les logiciels de bord, à l’origine du problème principal lors de ce premier vol d’essai.

Boeing s’est ainsi largement fait distancer par SpaceX, l’autre entreprise choisie par la NASA pour que les États-Unis puissent relancer des astronautes vers l’ISS depuis leur sol, ce qu’ils ne pouvaient plus faire depuis 2011.

Mais SpaceX a désormais acheminé pas moins de 10 astronautes vers la Station spatiale, dont le Français Thomas Pesquet, à bord de son propre vaisseau Crew Dragon.