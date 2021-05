Panthers: Philippe Desrosiers a vécu toute une surprise

Le gardien québécois des Panthers de la Floride Phillipe Desrosiers a vécu une petite période de stress, mercredi, quand le directeur général Bill Zito a demandé à lui parler.

L’athlète de 25 ans croyait qu’il allait recevoir des mauvaises nouvelles, lui qui a accompagné la formation floridienne toute la saison sur l’équipe de réserve.

«J’ai vu [Roberto Luongo] et Bill se promener et je me doutais que quelque chose se tramait, de dire Desrosiers au site internet de la LNH. Quand ils m’ont agrippé, je croyais que j’allais retourner en bas [dans la Ligue américaine] parce que nous avons quelques gardiens.»

Finalement, ce n’était pas une mauvaise, mais bien une bonne nouvelle qui attendait Desrosiers. Le groupe d’entraîneurs présent durant la réunion ne s’est toutefois pas empêché de faire languir le principal intéressé.

«Il [l’entraîneur des gardiens Robb Tallas] m’a dit : "Tu as été bon toute l’année, mais il y a trop de gardiens ici, alors on va t’envoyer sur le banc", explique Desrosiers. Je me suis dit : "Fiou, Dieu merci!".»

«Je pense qu’il avait les larmes aux yeux, raconte l’entraîneur-chef Joel Quenneville. Ça signifiait beaucoup pour lui. Il ne pouvait pas y croire. Il était vraiment excité. Tallas a annoncé la nouvelle de la meilleure des façons.»

Un produit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Desrosiers a trimé dur pour percer dans la Ligue nationale. Sélectionné par les Stars de Dallas lors de la deuxième ronde (54e au total) du repêchage de 2013, le portier a conclu sa carrière chez les juniors avec l’Océanic de Rimouski avant de faire la navette entre la Premier AA League et la Ligue américaine lors des saisons suivantes.

Desrosiers s’est joint à l’organisation des Panthers avant la campagne 2019-2020, quand il a apposé sa signature au bas d’un contrat d’une saison. Le natif de Saint-Hyacinthe en a fait assez avec les Thunderbirds de Springfield, le club-école des Panthers, avant que la pandémie de la COVID-19 mette un frein aux activités des grandes ligues sportives, pour se mériter un second contrat d’une saison, en octobre.

«Mon travail n’était pas de tout repos, mais c’était vraiment plaisant, a dit Desrosiers au sujet de son rôle cette saison. Mon travail, c’était de m’assurer que les gars étaient prêts pour les matchs et de faire tout en mon possible pour y arriver. Simplement arrêter des rondelles, c’était ce que je faisais.»

«J’ai travaillé dur toute ma vie pour ça. C’est un rêve devenu réalité.»

Desrosiers n’a toujours pas disputé une seule seconde lors d’un match de saison régulière dans la Ligue nationale, mais avec une qualification pour les éliminatoires déjà acquise par les Panthers, le Québécois pourrait voir son souhait être exaucé. La formation floridienne a encore deux matchs à disputer avant d’entamer son parcours éliminatoire.