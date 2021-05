Pénurie de main-d’œuvre en santé: un centre de formation se met en mode solution

La pandémie a apporté une précarité chez bon nombre de professions – dont celles issues des domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de la culture –, ce qui a obligé plusieurs Québécois à se réorienter et s’accomplir dans un autre secteur d’activité.

Comme le besoin de main-d’œuvre formée et dévouée se fait de plus en plus criant dans le domaine de la santé, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) a décidé de revoir complètement son DEP Assistance à la personne en établissement et à domicile. Cet ajustement a été réfléchi dans le but de se coller davantage à la réalité actuelle du marché et afin de former rapidement de nouveaux diplômés.

Un programme gratuit revampé

D’une durée de 870 heures, ce DEP peut se compléter en seulement 6 mois, ce qui le positionne comme le programme en santé le plus court au Québec. De plus, le futur élève peut commencer la formation à tout moment au cours de l’année et avancer à son rythme d’apprentissage.

Tout au long de ce DEP, les élèves apprendront comment assurer une présence auprès des patients en leur administrant des soins de base, d’hygiène et d’assistance physique. En plus de contribuer à leur bien-être, ils devront travailler constamment en équipe pour répondre aux besoins généraux du patient.

Les conditions d’admission

Outre une autonomie, une patience à toute épreuve, une grande minutie, un goût marqué pour le travail d’équipe, un bon sens de l’organisation, d’observation et des responsabilités, les candidats qui souhaitent s’inscrire à ce DEP du CFP de la Baie-James doivent:

soit être titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu ou d’un diplôme d’études supérieures (collégiales ou baccalauréat);

soit être âgés de 16 ans au 30 septembre de l’année du début des cours et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques ou avoir complété des équivalents reconnus;

soit être âgés de 18 ans au moment d’entamer la formation et avoir les préalables fonctionnels ou avoir réalisé les équivalents reconnus.

D'autres conditions peuvent également s'appliquer.

Une réelle solution à la pénurie de main-d’œuvre en santé

Toujours en mode solution, le CFPBJ est prêt à accueillir de futurs élèves provenant de partout au Québec et même de l’international. Il leur offre un accompagnement complet, de la planification de leur arrivée jusqu’au moment de se trouver un emploi.

De plus, cette formation permet aux élèves d’accéder à des stages et des emplois à temps partiel en établissements de santé ou au domicile des patients dès la 12e semaine de cours.

Le Centre de formation professionnelle souhaite mettre tout en place pour que la première cohorte de son DEP Assistance à la personne en établissement et à domicile accède le plus vite possible au marché du travail.

Si un changement de carrière est à l’horizon ou vous sentez tout simplement le besoin de faire une différence dans le milieu de la santé, les inscriptions de cette formation professionnelle sont en cours toute l’année. À garder en tête: les perspectives d’emplois seront excellentes dès la sortie!